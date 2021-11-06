Як відучитись порівнювати себе з іншими: дієві поради, які покращують життя

Історії успіху інших людей можуть надихати та мотивувати. Та якщо чиєсь підвищення на роботі сприймається як особиста поразка - це не робить людину ближчою до життя своєї мрії, а скоріше змушує розчаруватись у собі.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, понад 75% людей відчували заздрість до інших протягом останнього року. Це почуття не таке безневинне, як здається. Постійне порівняння з іншими підвищує рівень тривоги та погано впливає на самооцінку, розповідає тренерка з особистісного розвитку, Керолайн Кастрільон. Вона

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Експертка дала кілька корисних порад, як назавжди припинити порівнювати чужі успіхи та свої.

Визначити причину

Заздрість ніколи не виникає на порожньому місці. Це відбувається коли ви гортаєте стрічку фейсбука? Чи заходите на сторінку конкретної людини в інстаграмі? Або слухаєте вихваляння подруги?

Усвідомлення – перший крок до розв'язання проблеми.Список таких конкретних "тригерів" допоможе стати пильнішим і зрозуміти, на що більше не варто свій час чи з ким варто обмежити спілкування.

Заведіть щоденник подяки

Якщо причиною всьому соцмережі, радимо звернути увагу на попередній матеріал , у якому психологиня вчить користуватись соцмережами без шкоди для себе.

Спробуйте кожного дня записувати, за що ви вдячні людям навколо, обставинам і, звісно ж, собі. Коли ми вдячні за те, що ми маємо, набагато легше проживати негативні емоції. І наступного разу, коли почуття невпевненості знову навідається до вас, перечитайте ці записи, щоб нагадати, що світ повний хороших речей.

Записуйте все, за що ви вдячні / Фото Pexels

Записуйте свої досягнення

Порівнюючи себе з іншими, ви завжди підсвічуєте чужі перемоги та відсуваєте у тінь власні. Натомість краще зосередитись на власних досягненнях, навіть якщо вони здаються незначними.

Отримали новий проєкт на роботі? Підтримали подругу хорошою порадою? Наважились піти у спортзал? Чудово! Випишіть все, що пригадаєте, і ви побачите, що вам теж є чим пишатись.

Поверніться лицем до страху

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Замість того, щоб тихцем заздрити людині, можна спробувати навчитись чогось у неї. Перетворіть свого ворога на союзника. Подумайте, чим ця людина може бути вам корисна, запитайте у неї поради, якщо є можливість. Що робить цю особу успішною, а що – звичайною людиною?

Запитайте поради у того, з ким ви себе порівнюєте / Фото freepik

Використайте це для того, щоб стати кращим, а, можливо, щоб розвіяти той образ про людину, який ви склали.

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Ставтесь до себе так, як до інших

Часто порівняння з іншими – це наслідок занадто критичного ставлення до себе. Перш ніж в черговий раз думати, що ваші досягнення – ніщо у порівнянні з чужими висотами, подумайте, чи сказали б ви так іншій людині? Чи були б ви до неї такі ж жорстокі?

Людина повинна бути другом перш за все собі, цінуючи власні вміння та таланти.

Раніше ми розповідали про ще кілька конкретних способів, як позбутись неприємного відчуття заздрості. Це покроковий план, який допоможе виявити емоцію ще у зародку та навчитись з нею працювати, перетворюючи на джерело натхнення.