Как отучиться сравнивать себя с другими: действенные советы, улучшающие жизнь

Истории успеха других людей могут вдохновлять и мотивировать. Но если чье-то повышение на работе воспринимается как личное поражение – это не делает человека более близким к жизни своей мечты, а скорее заставляет разочароваться в себе.

Согласно результатам недавнего исследования, более 75% людей испытывали зависть к другим в течение последнего года. Это чувство не так невинно, как кажется. Постоянное сравнение с другими повышает уровень тревоги и плохо влияет на самооценку, рассказывает тренер по личностному развитию, Кэролайн Кастрельон.

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Эксперт дала несколько полезных советов, как навсегда прекратить сравнивать чужие успехи и свои.

Определить причину

Зависть никогда не возникает на пустом месте. Это происходит когда вы листаете ленту фейсбука? Заходите на страницу конкретного человека в инстаграме? Или слушаете, как хвалится подруга?

Осознание – первый шаг к решению проблемы. Список таких конкретных "триггеров" поможет стать бдительнее и понять, на что больше не стоит свое время или с кем следует ограничить общение.

Заведите дневник благодарности

Если причиной всему соцсети, рекомендуем обратить внимание на предыдущий материал , в котором психолог учит пользоваться соцсетями без ущерба для себя.

Попытайтесь каждый день записывать, за что вы благодарны людям вокруг, обстоятельствам и, конечно же, себе. Когда мы благодарны за то, что у нас есть, намного легче проживать негативные эмоции. И в следующий раз, когда чувство неуверенности снова посетит вас, перечитайте эти записи, чтобы напомнить, что мир полон хороших вещей.

Записывайте все, за что вы благодарны / Фото Pexels

Записывайте свои достижения

Сравнивая себя с другими, вы всегда подсвечиваете чужие победы и отодвигаете в тень свои. Вместо этого лучше сосредоточиться на своих достижениях, даже если они кажутся незначительными.

Получили новый проект на работе? Поддержали подругу хорошим советом? Решили пойти в спортзал? Прекрасно! Выпишите все, что вспомните, и вы увидите, что вам тоже есть чем гордиться.

Повернитесь лицом к страху

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Вместо того чтобы тихо завидовать человеку, можно попытаться научиться чему-то у него. Превратите своего врага в союзника. Подумайте, чем этот человек может быть вам полезен, спросите у него совета, если есть возможность. Что делает эту личность успешной, а что – обычным человеком?

Спросите совета у того, с кем вы себя сравниваете.

Используйте это для того, чтобы стать лучше, а возможно, чтобы развеять тот образ о человеке, который вы создали себе.

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Относитесь к себе так, как к другим

Часто сравнение с другими – следствие слишком критичного отношения к себе. Прежде чем в очередной раз думать, что ваши достижения – ничто по сравнению с чужими высотами, подумайте, сказали ли бы вы так другому человеку? Были бы вы к нему так же жестоки?

Человек должен быть другом, прежде всего, себе, ценя собственные умения и таланты.

Раньше мы рассказывали о еще нескольких конкретных способах, как избавиться от неприятного ощущения зависти. Это пошаговый план, который поможет проявить эмоцию еще в зародыше и научиться с ней работать, превращая источник вдохновения.