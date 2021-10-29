Як зірка серіалу "Твін пікс" почав виготовляти власне вино та до чого тут ведмеді

Багатьом американський актор Кайл Маклахлан знайомий саме за роллю у культовому серіалі "Твін Пикс". Та не всі здогадуються, що він вже понад 10 років робить вино у рідному штаті Вашингтон та називає себе бренд-амбасадором місцевих вин!

Раніше автор блогу "Сомельє в зелених штанях" вже розповідав про винні бренди легендарних AC/DC та голлівудської акторки Дрю Беррімор. Цього ж разу пропонуємо дізнатись більше про те, які вина випускає той самий "спеціальний агент ФБР Дейл Купер" – відомий на весь світ Кайл Маклахлан.

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Все почалось з Девіда Лінча

Першим серйозним вином Кайла стала пляшка Шато Лінч-Баж (Château Lynch-Bages), подарована йому Девідом Лінчем під час зйомок фільму "Дюна". Актор згадує, що дуже розхвилювався — це було перше Бордо у його житті! Цей момент може здатись навіть дивним, адже він передусім мав би розхвилюватися, бо сам Лінч (який, до речі, не має жодного відношення до назви виноробні) йому це вино подарував.

Певно та пляшка справила на Кайла неабияке враження, бо з того моменту він став справжнім енофілом! А 2005 року навіть уклав угоду з виноробом Еріком Данхемом про виробництво вина під власним брендом Pursued by Bear (у перекладі з англійської це означає "переслідуваний ведмедем").

Актор випускає вино з 2005 року / Фото твітер Кайла Маклахлана

Це перше, що спало на думку Кайлу, коли він задумався про назву нового вина. Так називається режисерська версія шекспірівської "Зимової казки", у якій за акторами ганяється ведмідь.

Кожне його вино має оригінальну назву

Кайл не має власних виноградників і щороку купує виноград у фермерів субрегіону Yakima Valley у Вашингтоні.

Зараз у лінійці три вина — baby bear з сорту Сіра, pursued by bear з Каберне Совіньону та рожевий асамбляж blushing bear з сортів Гренаш, Мурведр та Сенсо. Ціна однієї пляшки від знаменитого актора стартує від $60.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Чого більше у захопленні Маклахлана вином – комерційного інтересу чи винного ентузіазму? Здається, що істина в іншому – Кайл мріяв повернутись до свого коріння, і вино допомогло йому це зробити.

У лінійці від відомого актора – три вина / Фото твітер Кайла Маклахлана

Цікаво Температура подачі вина: що варто знати

Єдине, чого не розрахував актор, так це складнощів у роботи з вином:

Все життя я лише куштував вино і гадки не мав, що за однією пляшкою стоїть праця стількох людей! Здається, що бути виноробом – це моя найважча роль,

– каже Кайл Маклахлан.

Тож поспішайте цього вечора переглянути кілька стрічок із Кайлом у головній ролі, з пляшечкою хорошого бордоського вина за компанію.