Як змінився хлопець за півтора року стосунків: кумедне відео від блогерки

Блогерка зняла смішне відео про те, як змінився її хлопець за півтора року стосунків. Одна мить – і накачаний парубок перетворюється у милого "пузатика".

Відео, яке набрало понад 80 тисяч переглядів, опублікувала блогерка під ніком hollymillstbe. Вона разом зі своїм хлопцем знімає жартівливі ролики про спільні стосунки. Пара зустрічається вже півтора року.

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На початку стосунків хлопець міг похвалитися дійсно вишуканою фігурою. Тут і рельєфні м’язи, і кубики пресу, і доглянута зачіска із акуратно підстриженою борідкою.

Хлопець блогерки на початку стосунків / Скриншот hollymillstbe

Минає 18 місяців – і хлопець дещо змінюється. Кубики зникають під милим животиком, а зачіска перетворюється на маленький "кущик".

Хлопець через півтора року стосунків / Скриншот hollymillstbe

Як це кажуть, ось на що я розраховувала і ось що я отримала, – жартує hollymillstbe.

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Хоч відео було винятково жартівливим, проте багато користувачів негативно його сприйняли. Люди стверджують, що це справді образливо так порівнювати хлопця. Також дівчину одразу звинуватили у сексизмі:

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