Які вина підходять для довгого зберігання: список і терміни
Лише незначна кількість вин годиться для довгого зберігання. Якщо хочете відкрити його через 5, 10 чи навіть 25 років, то зверніть увагу на перелік сортів, наданий нижче. З часом вина з цих сортів можуть покращити свій смак та аромат.
Джерело:24 канал
Цікаво, але більшість вин краще пити одразу після релізу. Або принаймні через кілька місяців. На думку відомого винного критика Дженсіс Робінсон, лише 10% червоних та 5% білих вин покращують свої смакові характеристики після 5 років зберігання за правильних умов. За цей час вони стають більш витонченими та "зрілими".
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Справжніх "довгожителів" значно менше. Як зазначає пані Робінсон, тільки 1% вин може розвиватися після 10 років зберігання і далі.
Тільки 1% вин годиться для зберігання на більш ніж 10 років / Фото Pexels
Кожне вино має власний потенціал зберігання. Він залежить від абсолютно різних факторів: регіону, технології виробництва, сорту винограду, кислотності, вмісту цукру та алкоголю і кількості танінів. Якщо вони вдало поєднуються – вино "житиме" багато-багато років.
Цікаво Візитна картка: SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot
Збираєтеся придбати пляшечку для довгого зберігання? Ось ті сорти, на які варто орієнтуватися.
Червоні вина
- Мерло – від 2 до 10 років
- Примітиво – від 3 до 10 років
- Барбера – від 4 до 10 років
- Альяніко – від 4 до 15 років.
- Сагрантіно – від 4 до 15 років.
- Сіра – від 4 до 16 років.
- Санджовезе – від 3 до 20 років.
- Неббіоло – від 4 до 20 років.
- Каберне Совіньйон – від 4 до 20 років.
Список сортів вина, які варто брати для довгого зберігання / Фото Pixabay
Білі вина
Білі вина краще смакувати, коли вони молоді. Але деякі сорти годяться для зберігання:
Цікаво Візитна картка: SHABO Chardonnay Reserve
- Семільйон – від 2 до 10 років
- Шардоне – від 2 до 20 років
- Ґевюрцтрамінер – від 4 до 10 років
- Рислінг – від 2 до 30 років.
- Шенен Блан – від 4 до 30 років.
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