Лише незначна кількість вин годиться для довгого зберігання. Якщо хочете відкрити його через 5, 10 чи навіть 25 років, то зверніть увагу на перелік сортів, наданий нижче. З часом вина з цих сортів можуть покращити свій смак та аромат.

Цікаво, але більшість вин краще пити одразу після релізу. Або принаймні через кілька місяців. На думку відомого винного критика Дженсіс Робінсон, лише 10% червоних та 5% білих вин покращують свої смакові характеристики після 5 років зберігання за правильних умов. За цей час вони стають більш витонченими та "зрілими".

Цікаво Таємниця SHABO з 12-річною витримкою

Справжніх "довгожителів" значно менше. Як зазначає пані Робінсон, тільки 1% вин може розвиватися після 10 років зберігання і далі.

Тільки 1% вин годиться для зберігання на більш ніж 10 років / Фото Pexels

Кожне вино має власний потенціал зберігання. Він залежить від абсолютно різних факторів: регіону, технології виробництва, сорту винограду, кислотності, вмісту цукру та алкоголю і кількості танінів. Якщо вони вдало поєднуються – вино "житиме" багато-багато років.

Цікаво Візитна картка: SHABO Grande Reserve Cabernet-Merlot

Збираєтеся придбати пляшечку для довгого зберігання? Ось ті сорти, на які варто орієнтуватися.

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Червоні вина

Мерло – від 2 до 10 років

Примітиво – від 3 до 10 років

Барбера – від 4 до 10 років

Альяніко – від 4 до 15 років.

Сагрантіно – від 4 до 15 років.

Сіра – від 4 до 16 років.

Санджовезе – від 3 до 20 років.

Неббіоло – від 4 до 20 років.

Каберне Совіньйон – від 4 до 20 років.

Список сортів вина, які варто брати для довгого зберігання / Фото Pixabay

Білі вина

Білі вина краще смакувати, коли вони молоді. Але деякі сорти годяться для зберігання:

Цікаво Візитна картка: SHABO Chardonnay Reserve