Лишь незначительное количество вин годится для длительного хранения. Если хотите открыть бутылку через 5, 10 или даже 25 лет, обратите внимание на представленный ниже перечень сортов. Их вкус и аромат со временем только улучшаются.

Интересно, но большинство вин лучше употреблять сразу после релиза. Или хотя бы в течение нескольких месяцев. По мнению известного винного критика Дженсис Робинсон, вкусовые характеристики только 10% красных и 5% белых вин улучшаются после 5 лет хранения при правильных условиях. За это время они становятся более тонкими и "зрелыми".

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Настоящих "долгожителей" значительно меньше. Как отмечает Дженсис Робинсон, лишь 1% вин может развиваться после 10 лет хранения.

Лишь 1% вин годится для хранения дольше 10 лет

У каждого вина свой потенциал хранения. Он зависит от разных факторов: региона произрастания винограда, его сорта, технологии производства вина, кислотности продукта, содержания в нем сахара, алкоголя и танинов. Если эти факторы сочетались удачно – вино будет "жить" долго-долго.

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Собираетесь приобрести бутылочку для длительного хранения? Вот сорта, на которые следует ориентироваться.

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Красные вина хранятся:

Мерло – от 2 до 10 лет;

Примитиво – от 3 до 10 лет;

Барбера – от 4 до 10 лет;

Альянико – от 4 до 15 лет;

Сагрантино – от 4 до 15 лет;

Сира – от 4 до 16 лет;

Санджовезе – от 3 до 20 лет;

Неббиоло – от 4 до 20 лет;

Каберне Совиньон – от 4 до 20 лет.

Сорта вина, пригодные для длительного хранения / Фото Pixabay

Белые вина

Некоторые сорта белого вина также пригодны для хранения:

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Семильон – от 2 до 10 лет;

Шардоне – от 2 до 20 лет;

Гевюрцтраминер – от 4 до 10 лет;

Рислинг – от 2 до 30 лет;

Шенен Блан – от 4 до 30 лет.

Но все же белые вина лучше употреблять, пока они "молоды".