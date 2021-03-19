Какие вина подходят для длительного хранения: список и сроки
Лишь незначительное количество вин годится для длительного хранения. Если хотите открыть бутылку через 5, 10 или даже 25 лет, обратите внимание на представленный ниже перечень сортов. Их вкус и аромат со временем только улучшаются.
Источник:24 канал
Интересно, но большинство вин лучше употреблять сразу после релиза. Или хотя бы в течение нескольких месяцев. По мнению известного винного критика Дженсис Робинсон, вкусовые характеристики только 10% красных и 5% белых вин улучшаются после 5 лет хранения при правильных условиях. За это время они становятся более тонкими и "зрелыми".
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Настоящих "долгожителей" значительно меньше. Как отмечает Дженсис Робинсон, лишь 1% вин может развиваться после 10 лет хранения.
Лишь 1% вин годится для хранения дольше 10 лет
У каждого вина свой потенциал хранения. Он зависит от разных факторов: региона произрастания винограда, его сорта, технологии производства вина, кислотности продукта, содержания в нем сахара, алкоголя и танинов. Если эти факторы сочетались удачно – вино будет "жить" долго-долго.
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Собираетесь приобрести бутылочку для длительного хранения? Вот сорта, на которые следует ориентироваться.
Красные вина хранятся:
- Мерло – от 2 до 10 лет;
- Примитиво – от 3 до 10 лет;
- Барбера – от 4 до 10 лет;
- Альянико – от 4 до 15 лет;
- Сагрантино – от 4 до 15 лет;
- Сира – от 4 до 16 лет;
- Санджовезе – от 3 до 20 лет;
- Неббиоло – от 4 до 20 лет;
- Каберне Совиньон – от 4 до 20 лет.
Сорта вина, пригодные для длительного хранения / Фото Pixabay
Белые вина
Некоторые сорта белого вина также пригодны для хранения:
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- Семильон – от 2 до 10 лет;
- Шардоне – от 2 до 20 лет;
- Гевюрцтраминер – от 4 до 10 лет;
- Рислинг – от 2 до 30 лет;
- Шенен Блан – от 4 до 30 лет.
Но все же белые вина лучше употреблять, пока они "молоды".
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