Художник Масайоші Мацумото за освітою – інженер-хімік, та 13 років тому його життя кардинально змінилось. Він покинув хімічні технології та почав заробляти на життя створенням просто магічні скульптури зі звичайних повітряних кульок.

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Японець може передати будь-яку тварину чи комаху у формі повітряної кулі, просто граючись з формами та відтінками: від маленького жука чи метелика до страуса чи усміхненої квоки.

Створення меншої скульптури займає близько 2 годин, а ось на складніші доводиться витрачати до 6 годин роботи. На своїй сторінці в інстаграмі він покроково показує, як зробити деякі скульптури самостійно, правильно скручуючи кульки.

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Масайоші Мацумото визнає, що на жаль, не всі сприймають його заняття серйозно через хибні уявлення:

Коли люди чують термін "мистецтво повітряних куль", то уявляють собі пуделя чи щось подібне. Але я хотів би, щоб люди усвідомили, що для створення складних творів у цьому виді мистецтва потрібно дійсно багато часу,

– пояснює художник

Та він сподівається, що його роботи переконають людей у тому, що скульптури з повітряних куль – це багатогранне мистецтво.

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Більше його робіт можна побачити нижче.

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