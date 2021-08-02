Автор проєкту, японський дизайнер Йошімаса Такакура, анонсував створення проєкту ще у 2014 році, коли стало відомо, що саме Токіо стане місцем проведення літньої олімпіади. Всього за 6 років команда дизайнерів створила 213 кімоно для 206 країн-учасниць.

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Кожен із цих нарядів відображає окремі знакові елементи культури та традицій різних країн світу, враховуючи їх історію та навіть географію. Проєкт має на меті познайомити весь світ із японською культурою через традиційний одяг та зблизити країни, які беруть участь в Олімпіаді.

Йошімаса Такакура запросив майстрів з усієї Японії, щоб вони могли втілити у цих неповторних нарядах свій досвід та вміння. Виготовлення одного такого кімоно оцінюють у 1 мільйон єн або близько 245 тисяч гривень, які надали спонсори.

Ось декілька прикладів.

Індія

Кімоно в індійському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

Китай

Кімоно в китайському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

Велика Британія

Кімоно в британському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

Італія

Кімоно в італійському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

Греція

Кімоно в грецькому стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

США

Кімоно в американському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

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Як виглядає українське кімоно

Кімоно, присвячене Україні, виконане у кольорах національного прапора – жовтого та блакитного. На тканині майстерно зображені відомі символи, які репрезентують нашу країну у світі:

Два дружні лелеки та квіти соняшника, що представляють цю країну, мають в серцевині великодні писанки. Також тут можна побачити статую Великого князя Київського і силует пшениці, які представляють природу та історію країни. На рукавах та комірі – екзотичність народного українського костюма,

– розповідають самі автори в описі до роботи

Кімоно в українському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

Цікаво Художник робить неймовірні картонні споруди, щоб через добу зруйнувати їх

Кімоно в українському стилі / Фото "KIMONO PROJECT"

Усі кімоно можна детальніше роздивитись на сайті проєкту, інстаграм-сторінці або на цьому відео: