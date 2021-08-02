Автор проекта, японский дизайнер Йошимаса Такакура, анонсировал создание проекта еще в 2014 году, когда стало известно, что именно Токио станет местом проведения летней олимпиады. Всего за 6 лет команда дизайнеров создала 213 кимоно для 206 стран-участниц.
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Каждый из этих нарядов отражает отдельные знаковые элементы культуры и традиций разных стран мира, учитывая их историю и даже географию. Цель проекта – познакомить весь мир с японской культурой через традиционную одежду и сблизить страны, участвующие в Олимпиаде.
Йошимаса Такакура пригласил мастеров со всей Японии, чтобы они могли воплотить в этих неповторимых нарядах свой опыт и умения. Изготовление одного такого кимоно оценивают в 1 миллион йен, это около 245 тысяч гривен, которые предоставили спонсоры.
Вот несколько примеров.
Индия
Кимоно в индийском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
Китай
Кимоно в китайском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
Великобритания
Кимоно в британском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
Италия
Кимоно в итальянском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
Греция
Кимоно в греческом стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
США
Кимоно в американском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
Как выглядит украинское кимоно
Кимоно, посвященное Украине, выполненное в цветах национального флага – желтого и голубого. На ткани искусно изображены известные символы, которые представляют нашу страну в мире:
Два дружеских аиста и цветы подсолнечника, представляющие эту страну, имеют в сердцевине пасхальные писанки. Также здесь можно увидеть статую Великого князя Киевского и силуэт пшеницы, которые представляют природу и историю страны. На рукавах и воротнике – экзотичность народного украинского костюма,
– рассказывают сами авторы в описании к работе
Кимоно в украинском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
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Кимоно в украинском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"
Все кимоно можно подробнее рассмотреть на сайте проекта, инстаграм-странице или на этом видео: