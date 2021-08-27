Ось кілька кумедних порівнянь, які доводять, що люди можуть робити абсолютно по-різному звичайні побутові речі. Та навіть тварини за їх звичками можна поділити на кілька типів. Придивіться, до якого типу можете належати ви або ваш домашній улюбленець?
Рекомендуємо Чарівно та атмосферно: незабутня вечірка ELLE у Центрі культури вина SHABO
Комусь потрібні милі машинки, іншим – справжні монстри
Фото Reddit Celt9782
А як ви використовуєте зубну пасту?
Фото Reddit Aetherion264
Вічна проблема з кришечками від йогурту
Фото Reddit wootskies
Один коти повністю розслаблений, інший – вмостився у найпотаємнішому куточку
Фото imgur
Людей на другому фото багато не розуміє
Колаж brightside
Як по-різному люди їдять кукурудзу
Фото Reddit Took-the-Blue-Pill
І серед людей є любителі засмагати на сонці, а є ті, хто ховається у тіні
Фото Reddit BadDad203
Цікаво Навіть занадто реалістично: японський художник створює приголомшливі оптичні ілюзії
2 способи витратити багато грошей на транспорт
Фото Reddit hupajoob
Різницю спочатку помітити важко
Фото Reddit via_vendetta
Перші відверто не розуміють, нащо ставити папір зверху, якщо можна повішати
Колаж brightside
Не всі так турбуються про свій газон
Фото Reddit AuroraHiora
Читайте також 10 випадків, коли люди вдало переробили жахливі татуювання: цікаві фото
А ваш пес як вас зустрічає?
Фото Reddit Ananaze_Meduze
Навіть у тварин такі різні характери
Фото Reddit Dog_Sees_All