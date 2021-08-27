Ось кілька кумедних порівнянь, які доводять, що люди можуть робити абсолютно по-різному звичайні побутові речі. Та навіть тварини за їх звичками можна поділити на кілька типів. Придивіться, до якого типу можете належати ви або ваш домашній улюбленець?

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Комусь потрібні милі машинки, іншим – справжні монстри

Фото Reddit Celt9782

А як ви використовуєте зубну пасту?

Фото Reddit Aetherion264

Вічна проблема з кришечками від йогурту

Фото Reddit wootskies

Один коти повністю розслаблений, інший – вмостився у найпотаємнішому куточку

Фото imgur

Людей на другому фото багато не розуміє

Колаж brightside

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Як по-різному люди їдять кукурудзу

Фото Reddit Took-the-Blue-Pill

І серед людей є любителі засмагати на сонці, а є ті, хто ховається у тіні

Фото Reddit BadDad203

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Фото Reddit hupajoob

Різницю спочатку помітити важко

Фото Reddit via_vendetta

Перші відверто не розуміють, нащо ставити папір зверху, якщо можна повішати

Колаж brightside

Не всі так турбуються про свій газон

Фото Reddit AuroraHiora

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А ваш пес як вас зустрічає?

Фото Reddit Ananaze_Meduze

Навіть у тварин такі різні характери

Фото Reddit Dog_Sees_All