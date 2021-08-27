Вот несколько забавных сравнений, которые доказывают, что люди могут делать совершенно по-разному обычные бытовые вещи. И даже животные с их привычками можно разделить на несколько типов. Присмотритесь, к какому типу можете принадлежать вы или ваш домашний любимец?

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Кому-то нужны милые машинки, другим – настоящие монстры

Фото Reddit Celt9782

А как вы используете зубную пасту?

Фото Reddit Aetherion264

Вечная проблема с крышечками от йогурта

Фото Reddit wootskies

Один кот полностью расслаблен, другой – лежит в самом забитом уголке

Фото imgur

Людей на втором фото многие не понимают

Коллаж brightside

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Как по-разному люди едят кукурузу

Фото Reddit Took-the-Blue-Pill

И среди людей есть любители загорать на солнце, а есть те, кто скрывается в тени

Фото Reddit BadDad203

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Фото Reddit hupajoob

Разницу сначала заметить трудно

Фото Reddit via_vendetta

Первые откровенно не понимают, зачем ставить бумагу сверху, если можно повесить

Коллаж brightside

Не все так беспокоятся о своем газоне

Фото Reddit AuroraHiora

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А ваш пес как вас встречает?

Фото Reddit Ananaze_Meduze

Даже у животных такие разные характеры