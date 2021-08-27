Вот несколько забавных сравнений, которые доказывают, что люди могут делать совершенно по-разному обычные бытовые вещи. И даже животные с их привычками можно разделить на несколько типов. Присмотритесь, к какому типу можете принадлежать вы или ваш домашний любимец?
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Кому-то нужны милые машинки, другим – настоящие монстры
Фото Reddit Celt9782
А как вы используете зубную пасту?
Фото Reddit Aetherion264
Вечная проблема с крышечками от йогурта
Фото Reddit wootskies
Один кот полностью расслаблен, другой – лежит в самом забитом уголке
Фото imgur
Людей на втором фото многие не понимают
Коллаж brightside
Как по-разному люди едят кукурузу
Фото Reddit Took-the-Blue-Pill
И среди людей есть любители загорать на солнце, а есть те, кто скрывается в тени
Фото Reddit BadDad203
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Фото Reddit hupajoob
Разницу сначала заметить трудно
Фото Reddit via_vendetta
Первые откровенно не понимают, зачем ставить бумагу сверху, если можно повесить
Коллаж brightside
Не все так беспокоятся о своем газоне
Фото Reddit AuroraHiora
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А ваш пес как вас встречает?
Фото Reddit Ananaze_Meduze
Даже у животных такие разные характеры
Фото Reddit Dog_Sees_All