Є 2 типи людей: кумедні порівняння, у яких кожен впізнає себе

15:08

Комусь здається, що піцу потрібно їсти тільки трикутними шматочками руками, інші ж виїдають вилкою і ножем середину, залишаючи лише бортики. І перші і другі просто не розуміють, як можна це робити інакше? Різні звички людей часом змушують нас щиро дивуватись.