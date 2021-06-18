Правдиво і смішно: художниця малює милі комікси про буденні ситуації, знайомі всім

18 червня 2021 , 07:43
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Джерело:

Інстаграм Естер Гонсалес

Ілюстраторка з Барселони зображає у своїх коміксах кумедні ситуації та проблеми, з якими кожен з нас стикається щодня. У цій симпатичний головній героїні ви точно впізнаєте себе!

Естер Гонсалес малює своє життєві комікси, завдяки яким і стала відома, з 2017 року. Її надихають фільми, мультфільми та милі пари, яких вона зустрічає, а часто ідеї приходять і зі звичайного повсякденного життя. Результат її роботи – кумедні комікси, які так вподобали її прихильники, і які точно піднімуть вам настрій на весь день.

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Усі фото: Інстаграм Естер Гонсалес

Автор: Ірина Продан