Журнал Cosmopolitan створив власне вино: як і кому його радять пити

Нещодавно журнал Cosmopolitan взявся випускати власне вино. Розповідаємо, чому видання розлютило консерваторів, як жінки "захопили владу" у світі вина і до чого тут фемінізм

Кажуть, наприкінці 1950-х Cosmopolitan був на межі закриття. Тираж падав, рекламодавці оминали журнал, а зміна редакторів не допомагала.

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У 1965 році власники Cosmo ризикнули й зробили головною редакторкою Гелен Герлі Браун – талановиту копірайтерку без редакторського досвіду. І ця жінка здійснила переворот у свідомості американок.

Cosmopolitan почав писати для американок, які працюють в офісах, заробляють гроші та вільні від сімейних турбот. Чоловіків-авторів усунули від жіночих тем, і журнал чи не першим у США почав писати про сексуальне задоволення жінки. Виник символ Cosmo Girl – стильної, самостійної та сексуальної жінки

Гелен Герлі Браун, 1964 рік / Фото Wikipedia

Консерватори лютували, у церквах журнал називали “порнографією”, але тираж Cosmopolitan стрімко зростав. Гелен Герлі Браун “осідлала хвилю” фемінізму 1960-х років: жінки почали заробляти гроші та хотіли знати, як облаштувати своє нове життя. Журнал навіть вчив читачок пити по-новому – вишукано, зі знанням справи та без зловживань, які шкодять кар’єрі.

Вино у стилі пані Браун

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

За 60 років ідеї пані Браун не втратили актуальності. Восени 2020 року Cosmopolitan презентував власний винний бренд Uncorked. На презентації його назвали "вином для молодих, стильних і самостійних жінок".

Тільки за останній тиждень читачі Cosmo випили 36 мільйонів келихів вина або 7,2 мільйона пляшок. Молоді жінки стали головними споживачами вина, але винний ринок і досі не націлений на них,

– сказала шеф-редакторка Джессіка Пелз із пляшкою вина в руках.

Йдеться про жінок-міленіалів (1981-1996) і жінок покоління Z (1997-2010). Саме для них Cosmo у партнерстві з виноробнею Guarachi Wine Partners (Каліфорнія) виготовив чотири сухих вина з різними гаслами на етикетці.

Винний бренд Uncorked / Фото Cosmopolitan

Шардоне – "На сьогодні досить" Каберне Совіньйон – "Це лише один келих" Розе – "Вип’ємо за ідею випити вина" Піно Нуар – "Бо Меркурій завжди ретроградний"

Чим це вино таке особливе

Кожна пляшка коштує 14,99 долара (420 гривень). Але головне не ціна, а фішки вина:

етикетки у вигляді розгорнутого журналу

етикетки різних кольорів, щоб легко знайти потрібне вино

гвинтовий ковпачок (screw cap) замість корка, щоб легко відкрити вино

іронічні рекомендації для вживання замість розповідей про сорт та регіон

продаж виключно онлайн – в інтернет-магазині wine.com (чи не найбільший у США)

Як виглядає етикетка одного з вин Uncorked / Фото guarachiwinepartners

Солідні винні видання обійшли увагою бренд Uncorked, а ось споживачі оцінили – деякі позиції вже повністю розкуплені. Покупці чекають наступний реліз, у якому з’явиться ще й біле Піно Гріджіо.

Що кажуть експерти

Рекламники й маркетологи вважають, що Cosmo продає не вино, а стиль життя. Бренду вже понад 130 років, і він хоче бути актуальним. Вино Uncorked для Cosmopolitan – це створення додаткових нових вражень. До цього журнал з тією ж метою випускав власні парфуми та навіть меблі.

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А до чого тут фемінізм?

Вважається, що феміністичний рух відкрив жінкам більше можливостей для самореалізації та заробітку. У 2010-х це призвело до того, що жінки стали топовими споживачами вина у розвинутих країнах – саме вони обирають вино для відпочинку, вечірок і сімейних заходів і просто мають гроші на його покупку.

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