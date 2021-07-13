Людину вам вже не змінити, а от знайти собі однодумців в Інтернеті – цілком можливо. Користувачі мережі вирішили поділитись з іншими своїм обуренням і розповіли, які ж звички близьких їм людей змушують їх час від часу шаленіти. Яка із цих звичок дратувала б і вас? А може впізнаєте себе?
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"Ось як моя сестра ріже лимони"
Фото Reddit MarieThePan
"Так моя сестра "доїла" свій пончик"
Фото Reddit NPLAydinK4
"Як мій тато кладе їжу в холодильник. Це шматок стейку"
Фото Reddit itchy_buthole
"Мій партнер думає, що нормально поставити це назад в холодильник"
Фото Reddit david-grey-beard
"Як зрозуміти, що до нас приїхала свекруха"
Фото Reddit treesbreakknees
"Ось так моя дівчина їсть піцу"
Фото Reddit lickinCUMoffTHEfloor
"Ох ці люди, які використовують дроти як підставки для ніг..."
Фото Reddit sarge-m
Цікаво Деталі мають значення: 10+ порівнянь, які вражають своєю різницею
"Моя дівчина відкриває пластівці просто як неандерталець."
Фото Reddit LaevantineXIII
"Я живу з якимись монстрами"
Фото Reddit Giryee
"Так моя мама заряджає телефон"
Фото Reddit Ernobacsi
"Просто мій чоловік їсть яблука ложкою"
Фото Reddit thirdculturegurl
"Інколи я просто не розумію, як мислить моя дружина..."
Фото Reddit GoatMeatnOlives
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"Мені потрібно змінити сусіда по кімнаті?"
Фото Reddit hodlaltcoin
"Як мій хлопець відкриває пластівці"
Фото Reddit illLieonceaday