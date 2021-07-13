Человека вам уже не изменить, а вот найти себе единомышленников в Интернете – вполне возможно. Пользователи сети решили поделиться с другими своим возмущением и рассказали, какие же привычки близких им людей заставляют их время от времени неистовствовать. Какая из этих привычек раздражала бы и вас? А может, узнаете себя?

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"Вот как моя сестра режет лимоны"

Фото Reddit MarieThePan

"Да моя сестра "доела" свой пончик"

Фото Reddit NPLAydinK4

"Как мой папа кладет еду в холодильник. Это кусок стейка"

Фото Reddit itchy_buthole

"Мой партнер думает, что нормально поставить это назад в холодильник"

Фото Reddit david-grey-beard

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"Как понять, что к нам приехала свекровь"

Фото Reddit treesbreakknees

"Вот так моя девушка ест пиццу"

Фото Reddit lickinCUMoffTHEfloor

"Ох эти люди, которые используют провода как подставки для ног..."

Фото Reddit sarge-m

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"Моя девушка открывает хлопья просто как неандерталец"

Фото Reddit LaevantineXIII

"Я живу с какими-то монстрами"

Фото Reddit Giryee

"Так моя мама заряжает телефон"

Фото Reddit Ernobacsi

"Просто мой муж ест яблоки ложкой"

Фото Reddit thirdculturegurl

"Иногда я просто не понимаю, как мыслит моя жена..."

Фото Reddit GoatMeatnOlives

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"Мне нужно поменять соседа по комнате?"

Фото Reddit hodlaltcoin

"Как мой парень открывает хлопья"