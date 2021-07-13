Человека вам уже не изменить, а вот найти себе единомышленников в Интернете – вполне возможно. Пользователи сети решили поделиться с другими своим возмущением и рассказали, какие же привычки близких им людей заставляют их время от времени неистовствовать. Какая из этих привычек раздражала бы и вас? А может, узнаете себя?
Рекомендуем Увидеть Париж и Мальдивы без выезда за границу 5 мест в Украине, где вы еще не бывали
"Вот как моя сестра режет лимоны"
Фото Reddit MarieThePan
"Да моя сестра "доела" свой пончик"
Фото Reddit NPLAydinK4
"Как мой папа кладет еду в холодильник. Это кусок стейка"
Фото Reddit itchy_buthole
"Мой партнер думает, что нормально поставить это назад в холодильник"
Фото Reddit david-grey-beard
"Как понять, что к нам приехала свекровь"
Фото Reddit treesbreakknees
"Вот так моя девушка ест пиццу"
Фото Reddit lickinCUMoffTHEfloor
"Ох эти люди, которые используют провода как подставки для ног..."
Фото Reddit sarge-m
Интересно Детали имеют значение: 10+ сравнений, которые поражают своей разницей
"Моя девушка открывает хлопья просто как неандерталец"
Фото Reddit LaevantineXIII
"Я живу с какими-то монстрами"
Фото Reddit Giryee
"Так моя мама заряжает телефон"
Фото Reddit Ernobacsi
"Просто мой муж ест яблоки ложкой"
Фото Reddit thirdculturegurl
"Иногда я просто не понимаю, как мыслит моя жена..."
Фото Reddit GoatMeatnOlives
До теми Продумано до мелочей: 10+ крутых деталей в отелях, заставляющие возвращаться снова
"Мне нужно поменять соседа по комнате?"
Фото Reddit hodlaltcoin
"Как мой парень открывает хлопья"
Фото Reddit illLieonceaday