10+ дивовижних знахідок у старих будинках: цікаві фото від власників
Джерело:Reddit
Старовинні будинки часто приховують багато секретів, які лежать просто під нашими ногами, за найближчою стіною чи у кімнаті, в яку ніхто не заглядав. Варто лише пильніше придивитись, щоб віднайти справжні сліди минулого.
Перед вами добірка цікавих, а часом і моторошних знахідок, які власники будинків виявили у своїх помешканнях. Під час звичайного ремонту або реконструкції перед ними відкрились вінтажні шпалери, старовинні предмети інтер'єру або й цілі приміщення чи ходи!
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"Знайшов телефонний довідник 1917 року у підвалі нашого будинку 1903 року"
Фото seattleowl
"Будинок 1857 року. Піднявся на горище, підняв кілька дощок і знайшов потаємні сходи, яка нікуди не веде"
Фото Putrid_Ad_1430
"Знайшли випадково оригінальну плитку. Думаємо, вона початку 1900-х років"
Фото EuphoricHelicopter40
"Цей шматок газети 117-річної давності був під підлогою в моїй ванній"
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"Ось які шпалери ми знайшли в будинку"
Фото detsl
"Ми купили будиночок 1920-х років, в якому була оригінальна вугільна піч"
Фото DontVoteForMe
"Під час ремонту виявили колодязь глибиною 25 футів, розташований під терасою. Моторошно!"
Фото dystopianprom
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"Знайшов цей замкнений портфель з крокодилової шкіри, захований в задній частині шафи в будинку 1933 року"
Фото aturquoiseseashell
"Вінтажний дверний дзвінок. Це з 1930-х років"
Фото pf_throwaway_321
"У моєму будиночку 1920-х років щонайменше 5 шарів шпалер"
Фото bloomingtonwhy
"Зняли фарбу з каміна і побачили оригінальну плитку та штучний мармур"
Фото bc_fox
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"Я знайшов цей старий іржавий ящик з інструментами в моєму гаражі, коли купив будинок"
Фото spamala123