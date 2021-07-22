Розслабитись на повну: 10 крутих варіантів гамаків, з яких не захочеться вилазити
Джерело:24 канал
Саме сьогодні, 22 липня, відзначають Всесвітній день гамака. Тож коли, як не сьогодні, наважитись і спонтанно придбати собі цей незамінний предмет для відпочинку у спекотні літні дні?
Здається, у дитинстві кожен мріяв про затишний гамак, в якому можна провалятись хоч усі канікули. Ми підібрали кілька різноманітних варіантів гамаків на будь-який смак – від класичних, які ми звикли бачити у фільмах, до незвичайних, про які ви могли й не чути. Надихайтесь та втілюйте дитячі мрії у життя!
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Класичний плетений
В інтернеті існує безліч майстер-класів, як зробити такий гамак і самому.
Плетений гамак у стилі макраме / Фото Unsplash
Гамак на мотузці
Напевно, найпоширеніший вид гамаків, які також легко зробити вдома.
Популярний гамак, зібраний на мотузку / Фото Unsplash
З тканини на планці
А це вже більш "просунутий" варіант попередніх гамаків.
Гамак з тканини, натягнутій на дерев'яних планках / Фото Unsplash
З красивою бахромою
Гамак у стилі бохо стане справжньою окрасою вашої тераси або двору.
Вишукана бахрома по краях гамака / Фото westelm
Гамак з бахромою у стилі бохо / Фото alitools
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Крісло-гамак з тканини
Якщо більше хочеться сидіти, аніж лежати, обирайте такий варіант. У величезному різноманітті таких гамаків можна підібрати щось до смаку.
Вишукане крісло-гамак з бахромою / Фото pinterest
Крісло-гамак, стягнуте на мотузці / Фото gorsad
Плетене крісло-гамак
Таку красу також можна сплести самостійно або замовити у майстринь.
Повністю плетене крісло-гамак / Фото pinterestКажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO
Кругле крісло-гамак
До такого варіанта варто лише додати багато м'якеньких подушок та плед.
Круглий гамак, виконаний у стилі макраме / Фото netto
Круглий гамак, виконаний у стилі макраме / Фото pinterest
Крісло-гамак на планках
Він підійде власникам невеликих помешкань, адже займає зовсім небагато місця.
Мініатюрне крісло-гамак на планках / Фото pinterest
Гамак на стійці
Немає куди вішати? Тепер і це не проблема – обирайте варіанти на стійках.
Гамак на стійці, який не потрібно вішати / Фото pinterest
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Туристичний
Такі варіанти мало схожі на звичний "домашні" гамаки, проте любителі активного відпочинку оцінять. Такі гамаки виготовляють з міцної тканини та зі спеціальними кріпленнями.
Практичний туристичний гамак / Фото Unsplash