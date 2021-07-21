Знати б про це раніше: 10+ лайфхаків, які зроблять життя простішим

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Як самій запросто защіпнути браслет на руці? Куди дівати ключі від дому під час пробіжки? Чи подивитись, що у коробці на верхній полиці, не виймаючи її? Варто знати кілька секретів, щоб ці дрібні незручності більше не псували вам настрій.