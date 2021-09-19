10 трюків, які допоможуть виглядати на фото бездоганно: корисні поради

Ми не завжди виглядаємо на фото так, як нам хотілось би: там мішки під очима, тут рука затовста або загалом виглядаємо занадто скутими. Але ж у дзеркалі всього цього не було! Справа не у фотогенічності, а у вмінні правильно добирати пози.

Ось кілька порад, які допоможуть отримати приголомшливі світлини після фотосесії. Такі дрібнички як поворот голови, положення однієї руки чи навіть дихання може сильно змінити картину в кращу сторону. Спробуйте!

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1. Відведіть погляд

Не варто дивитись прямо в камеру. Якщо просто у момент фотографування подивитись на самого фотографа або трохи вище камери, виглядатимете набагато природніше.

Фото brightside

2. Не спирайтесь на руку

У такому положенні рука відразу виглядає повнішою, а якщо не спиратись, постава стає напруженою. Як вихід – просто покласти розслаблені руки на коліна.

Фото brightside

3. Повертайтесь до джерела світла

Світло – ледь не найважливіша складова хорошого фото. Просто трохи поверніть голову до вікна чи лампи, щоб у вас зникли темні кола під очима та зморшки.

Фото brightside

4. Не затримуйте дихання

Так, важливо навіть це! На фото відразу видно, якщо ви напружені, бо намагаєтесь втягнути живіт і не дихати. Тому дихайте спокійно – і фото вийде більш розслабленим.

Фото brightside

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5. Приберіть руки з кишень

В ідеалі на фото мають виднітись усі частини тіла: не варто повністю ховати руки за спину чи у кишені. Якщо ж вам так зручніше, то прикрийте лише великі пальці, а інші мають виглядати.

Фото brightside

6. Краще не чіпати волосся

Навіть у моделей ця поза не завжди виглядає бездоганно, адже відразу видно всі недоліки рук. Природніше виглядатимуть руки на стегнах чи на талії.

Фото brightside

7. Не підпирайте щоки

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У голові це може виглядати розслаблено і мило, проте у житті така поза лише додає кілограмів обличчю. Хочете, щоб руки були у кадрі? Легенькі доторки до щоки прямими пальцями матимуть чудовий вигляд.

Фото brightside

8. Слідкуйте за шиєю

Романтично озираючись на фотографа у напівоберті, людина дійсно виглядає у кадрі чудово. Проте щоб довершити світлину і прибрати складки, трохи прикрийте шию шаликом чи волоссям.

Фото brightside

9. Згинайте все, що згинається

Хоч ця фраза й звучить дивно, проте зверніть увагу на місця згину у колінах, в руках, на ваші стегна та зап'ястки. Серйозні "прямі пози" виглядають занадто постановчо і строго, тому спробуйте трохи порухатись, щоб всі ваші суглоби працювали.

Фото brightside

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10. Танцюйте та смійтесь

У продовження до попереднього пункту. Найкращі фото виходять, коли людина не соромиться і просто рухається. З першого разу виглядати на фото "живою" досить важко, тому вмикайте музику і спробуйте, до прикладу, потанцювати. Жодна складна поза не перевершить "живого" фото!

Фото brightside