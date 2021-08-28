10+ поширених звичок, які страшенно дратують оточуючення: життєві фото
Джерело:Reddit
У людей бувають настільки різні вподобання та поняття про побут, що не дивно, як деякі звички інших можуть виводити нас із себе. Ніколи не знімати плівку з техніки чи приліпляти жуйку до чашки чаю - яких тільки жахливих, на думку інших, речей люди не роблять!
Раніше ми вже розповідали про звички колег в офісі та близьких людях вдома, від яких просто око сіпається. Ловіть нову порцію фото від користувачів: вони продовжують ділитись дратівливими вчинками інших людей, як родичів і знайомих, так і зовсім випадкових людей, з якими їм постійно доводиться стикатись.
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"Я дав другу ноутбук лише на день"
Фото Reddit bengalguy
"Коли миєш свою машину і хлопець паркується позаду тебе, виходить і нетерпляче схрещує руки на грудях..."
Фото Reddit GreeneJames
"Тепер ніхто не може сісти у переповненому автобусі"
Фото Reddit uNICORN117013
"Як їсть піцу моя бабуся"
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"Моя сестра скаржилася, що у неї не залишилося зубної пасти. Це божевілля, клянуся"
Фото Reddit sambobmac
"Так мій брат "складає" посуд"
Фото Reddit alexvmh
"Ось що моя мама робить зі своєю жуйкою, коли п'є каву. Я ненавиджу це"
Фото Reddit Nala_the_dragonborn
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"У колеги ця миша вже багато років. Як люди можуть не знімати плівку!"
Фото Reddit ashesarise
"Мої сусіди просто викидають сміття зі вікна"
Фото Reddit PabloDelicious
"Коли тобі потрібно попросити подругу піти"
Фото Reddit HotSc
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"Мої колеги вважають, що необхідно використовувати відразу 6 рулонів туалетного паперу"
Фото Reddit RamboZelda
Деякі люди звикли просто кидати продукти у будь-якому відділі супермаркету
Фото Reddit smallsandwich125