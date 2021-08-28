Раньше мы уже рассказывали о привычках коллег в офисе и близких людей дома, от которых просто глаз дергается. Ловите новую порцию фото пользователей: они продолжают делиться раздражающими поступками других людей, как родственников и знакомых, так и совсем случайных прохожих, с которыми им постоянно приходится сталкиваться.
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"Я дал вторую ноутбук только на день"
Фото Reddit bengalguy
"Когда моешь свою машину и парень паркуется позади тебя, выходит и нетерпеливо скрещивает руки на груди..."
Фото Reddit GreeneJames
"Теперь никто не может сесть в переполненном автобусе"
Фото Reddit uNICORN117013
"Как ест пиццу моя бабушка"
Фото Reddit Minotaur830
"Моя сестра жаловалась, что у нее не осталось зубной пасты. Это безумие, клянусь"
Фото Reddit sambobmac
"Да мой брат "складывает" посуду"
Фото Reddit alexvmh
"Вот что моя мама делает со своей жвачкой, когда пьет кофе. Я ненавижу это"
Фото Reddit Nala_the_dragonborn
Интересно Женщина написала мужу забавный список покупок: мнения пользователей разделились
"У коллеги эта мышка уже много лет. Как люди могут не снимать пленку!"
Фото Reddit ashesarise
"Мои соседи просто выбрасывают мусор из окна"
Фото Reddit PabloDelicious
"Когда тебе нужно попросить подругу уйти"
Фото Reddit HotSc
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"Мои коллеги считают, что необходимо использовать сразу 6 рулонов туалетной бумаги"
Фото Reddit RamboZelda
Некоторые люди привыкли просто бросать продукты в любом отделе супермаркета
Фото Reddit smallsandwich125