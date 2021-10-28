Ми зібрали кілька таких перевтілень, які справді шокують. В якийсь момент герої цих фото наважились на кардинальні зміни – і за кілька років зовсім не пошкодували про це. На фото "до" та "після" ніби зовсім різні люди!

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

"Моя дочка – причина, з якої я вирішила змінити своє життя. Вона заслуговує здорово та щасливої мами"

Фото Reddit genericfemale8

"За 2,5 роки я зробила це. Я досягла тієї ваги, якої я прагнула!"

Фото Reddit bumblebb94

Справжній красунчик!

Фото Reddit

Зміни, довжиною у 4 роки

Фото Reddit peanutpopper3002

Хлопець тепер схожий на кінозірку

Фото Reddit Strupnick

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Одна й та сама сукня, а яка різниця

Фото Reddit bootsandcats-

"Я схуд, відростив бороду і почав працювати моделлю в тридцять з хвостиком"

Фото Reddit johnnyzli

А ця дівчина, навпаки, набрала трохи ваги

"3 роки тому я була на піку боротьби зі своєю анорексією. Тепер я можу з гордістю сказати, що досягла потрібної ваги, у мене є навіть симпатичний животик… І я рада цьому"

Фото Reddit

"1 рік після операції"

Фото Reddit acari_

Цікаво 15 дорослих проблем, до яких люди виявляються не готові

Це одна й та ж людина?

Фото Reddit rolleydough

Нова вага та зачіска йому, однозначно, личать

Фото Reddit lukesbluemilk

"Мені знадобилось 3 роки, щоб скинути 43 кілограми"

Фото Reddit Illustrious_Big_8485

Він не тільки схуднув, а ще й змінив стиль

Фото Reddit scurry3-1

Рекомендуємо Закохана пара возз'єдналась через 40 років: у молодості їх розлучили батьки

"Минулого року в цей час я мала найбільшу вагу і проблем зі здоров'ям, ніж коли-небудь до цього. Цього року я брала участь на Тижні моди в моєму місті"

Фото Reddit cheburashkniki

"Я не бачив змін у своєму обличчі, поки не натрапив на старе селфі"

Фото Reddit Specialist-Turnip528