Ми зібрали кілька таких перевтілень, які справді шокують. В якийсь момент герої цих фото наважились на кардинальні зміни – і за кілька років зовсім не пошкодували про це. На фото "до" та "після" ніби зовсім різні люди!
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"Моя дочка – причина, з якої я вирішила змінити своє життя. Вона заслуговує здорово та щасливої мами"
Фото Reddit genericfemale8
"За 2,5 роки я зробила це. Я досягла тієї ваги, якої я прагнула!"
Фото Reddit bumblebb94
Справжній красунчик!
Фото Reddit
Зміни, довжиною у 4 роки
Фото Reddit peanutpopper3002
Хлопець тепер схожий на кінозірку
Фото Reddit Strupnick
Одна й та сама сукня, а яка різниця
Фото Reddit bootsandcats-
"Я схуд, відростив бороду і почав працювати моделлю в тридцять з хвостиком"
Фото Reddit johnnyzli
А ця дівчина, навпаки, набрала трохи ваги
"3 роки тому я була на піку боротьби зі своєю анорексією. Тепер я можу з гордістю сказати, що досягла потрібної ваги, у мене є навіть симпатичний животик… І я рада цьому"
Фото Reddit
"1 рік після операції"
Фото Reddit acari_
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Це одна й та ж людина?
Фото Reddit rolleydough
Нова вага та зачіска йому, однозначно, личать
Фото Reddit lukesbluemilk
"Мені знадобилось 3 роки, щоб скинути 43 кілограми"
Фото Reddit Illustrious_Big_8485
Він не тільки схуднув, а ще й змінив стиль
Фото Reddit scurry3-1
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"Минулого року в цей час я мала найбільшу вагу і проблем зі здоров'ям, ніж коли-небудь до цього. Цього року я брала участь на Тижні моди в моєму місті"
Фото Reddit cheburashkniki
"Я не бачив змін у своєму обличчі, поки не натрапив на старе селфі"
Фото Reddit Specialist-Turnip528