Мы собрали несколько таких перевоплощений, которые действительно шокируют. В какой-то момент герои этих фото решились на кардинальные перемены – и через несколько лет совсем не пожалели об этом. На фото "до" и "после" как будто совсем разные люди!

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"Моя дочь – причина, по которой я решила изменить свою жизнь. Она заслуживает здоровой и счастливой мамы"

Фото Reddit genericfemale8

"За 2,5 года я сделала это. Я достигла того веса, к которому стремилась!"

Фото Reddit bumblebb94

Настоящий красавчик!

Фото Reddit

Изменения, длиной в 4 года

Фото Reddit peanutpopper3002

Парень теперь похож на кинозвезду

Фото Reddit Strupnick

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Одно и то же платье, а какая разница

Фото Reddit bootsandcats-

"Я похудел, отрастил бороду и начал работать моделью в тридцать с хвостиком"

Фото Reddit johnnyzli

А эта девушка, напротив, набрала немного веса

"3 года назад я была на пике борьбы со своей анорексией. Теперь я могу с гордостью сказать, что достигла нужного веса, у меня есть даже симпатичный животик… И я рада этому"

Фото Reddit

"1 год после операции"

Фото Reddit acari_

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Это один и тот же человек?

Фото Reddit rolleydough

Новый вес и прическа ему, однозначно, подходят

Фото Reddit lukesbluemilk

"Мне понадобилось 3 года, чтобы сбросить 43 килограмма"

Фото Reddit Illustrious_Big_8485

Он не только похудел, но и изменил стиль.

Фото Reddit scurry3-1

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"В прошлом году в это время у меня был самый большой вес и больше проблем со здоровьем, чем когда-либо до этого. В этом году я участвовала на Неделе моды в моем городе"

Фото Reddit cheburashkniki

"Я не видел изменений в своем лице, пока не наткнулся на старое селфи"