15 людей, які отримали зовсім не той результат, на який очікували: кумедні "до – після"

Хтось приходить до перукаря за крутим фарбуванням, а отримує бліду копію незрозумілого кольору, інший - замість соковитого бургера отримує сухий бутерброд. Далеко не завжди все виходить так, як нам цього хочеться, а бажання легко обертається на гірке розчарування.

Перед вами 15 випадків, коли доля підкинула людям те, на що вони зовсім не розраховували. Головне – вміти над цим добряче посміятись!

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"Що я замовив і що отримав"

Фото Reddit apro1990

"Вчора сину виповнився рік. Зліва – якою мала бути фігурка на його торті"

Фото Reddit Drewlyn

"У 8 я дуже любив покемонів. Попросив маму пошити копію Елекіда, і ось що вона зробила"

Фото Reddit Toxic_Don

"Треба було дивитись на розміри, перш ніж замовляти"

Фото Reddit cyprus_onlyfans

"Зліва – оригінал, справа – те, що мені зробили"

Фото Reddit goodnaturedheathen

"Радий, що ми за це заплатили лише 72 євро"

Фото Reddit iLikeMakonnen

Коли розраховуєш відпочити з песиком, ось що виходить

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Фото Reddit ericsan203

Номер виглядає трохи меншим, ніж на фото

Фото Reddit durden109

"Ось чому воно коштує 99 центів"

Фото Reddit Humble_Bullfrog2342

Цікаво 15 жінок, які показали своє обличчя без макіяжу: декого просто не впізнати

"У мене був купон на Subway вирішив спробувати їх "преміум" сендвіч зі стейком за 9 доларів"

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Покупки в інтернеті часом бувають і такими

Фото Reddit ign1fy

І нічого страшного, що все навпаки

Фото Reddit milehigh11

Дівчина просто повторила фото з коханим

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До теми Несподівані невдачі, які трапилися з людьми з самого ранку: 10+ кумедних фото

"Перукар намагався переконати мене, що це одне і те ж. Ні. Ні, ні"

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"Замовили з другом костюм з одного маловідомого сайту"

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