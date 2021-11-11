Книжки у цьому огляді допоможуть допитливому читачу дізнатись більше про традицію, мистецтво, художників і письменників. Автори у форматі артбуку, біографічного чи вигадливого художнього твору описують все те, що те, було і залишається брендом в усі часи – і роблять це надзвичайно цікаво!

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Ярина Винницька. Ковчег "Україна".

Видавництво: Ковчег, 2021

Без сумніву, це саме те, що має стати візитівкою України, офіційним державним символом, і тим, що варто вивчити напам’ять, тримаючи у кожній хаті. Насправді цей артбук, виданий за сприяння Українського культурного фонду і реалізований культурною платформою Ковчег "Україна" – це вся культурна спадщина України під однією обкладинкою.

Ярина Винницька. Ковчег

Ярина Винницька. Ковчег "Україна".

Артефакти традиційної культури, шедеври професійного мистецтва, символи та архетипи, історичні постаті й видатні культурні діячі – усе те, що заслуговує на статус "бренд України". Це ще один крок до набуття Україною суб’єктності, набуття свого місця у світі, повернення власного історичного спадку.

Тож ковчег "Україна" – наче скриня нареченої, яка вмістить усе наше придане: найцінніші артефакти традиційної культури з музейних і приватних колекцій.

Уривок з книги

"Пізнай себе і ти пізнаєш увесь світ – цей знаменитий вислів працює і на рівні націй, – нагадує авторка проєкту, львівська письменниця Ярина Винницька. – Чим більше ми досліджуємо власну культуру, тим краще розуміємо, хто ми і яка наша мета. Ця книга обов’язково закохає вас в Україну. Відкрийте для себе невідому землю – Тerra Іncognita посеред Європи – з прадавньою історією та унікальною культурою".

Георгій Коваленко. Олександра Екстер.

Видавництво: Родовід, 2021

Героїня цієї книжки художниця Олександра Екстер (1882-1949) – видатна авангардна мисткиня світу, яка прожила в Києві понад 35 років свого життя. По суті, київський символ нового мистецтва.

Георгій Коваленко. Олександра Екстер.

Георгій Коваленко. Олександра Екстер.

Екстер сміливо поєднувала навчання в київських і паризьких мистецьких школах, кольорові ритми селянських вишивок і своїх авангардних олій, твори футуристів і народних майстрів в одній виставці, костюми для танцювальних студій, професійного театру, кіно та модної індустрії. Зараз ми б називали її не просто сучасною художницею, а кураторкою, продюсеркою, дизайнеркою, педагогом – універсальною мисткинею, тоді вона була авангардисткою.

У Києві Екстер відкрила Майстерню живопису, в якій навчалися й спілкувалися між собою Вадим Меллер, Анатолій Петрицький, Олександр Тишлер, Олександр Хвостенко-Хвостов, Ісаак Рабинович, Климент Редько та інші. Олександра Екстер та її Студія мали потужний вплив на творче життя міста.

Уривок з книги

"Багато подорожувала, довгий час жила в Парижі й Москві, в Римі й Петербурзі, – пише автор книжки, багаторічний дослідник Екстер також киянин Георгій Коваленко. – Проте завжди поверталася до Києва: тут були її дім, її майстерня, її знаменита студія. І коли їй доведеться розлучитися з Києвом назавжди, свій паризький будинок вона облаштує точнісінько так, як київський. У ньому буде багато яскравих українських килимів, вишивок, української кераміки, українських ікон".

Майлз Дж. Юнгер. Пікассо: живопис, що шокував світ.

Видавництво: Фабула, 2020

Ця захоплива книжка – спроба зазирнути за лаштунки офіційної біографії всесвітньо відомого художника, класика кубізму, невпокореного романтика і бунтівника в мистецтві – в надії зрозуміти, як саме він став "тим самим Пікассо". І це авторові цілком вдалося!

Майлз Дж. Юнгер. Пікассо: живопис, що шокував світ.

Майлз Дж. Юнгер. Пікассо: живопис, що шокував світ.

Богемний Париж початку ХХ століття, легендарні імена, факти й події, з яких складався міф про столицю світу, якою вона була для багатьох юних мистців, які приїхали сюди в пошуках свободи. Злидні та жага до всього нового – ось що поєднувало їх, і до такого життя, як свідчить герой оповіді, треба було мати хист.

"Людині треба мати здібності для того, щоб дозволити собі розкіш,— казав Пікассо письменникові Жану Кокто,— і мати змогу зневажати її". Як саме він навчився поєднувати в собі ці дві якості, герой книжки починає, за сюжетом, у 1945 році, коли всі мистецькі революції давно минули.

Уривок з книги

"Ті часи, коли Монмартр, і зокрема "Бато-Лавуар", був центром усього найважливішого в мистецтві, залишилися далеко позаду, і наразі тут панували тиша й затхле дихання старої гробниці. Блукаючи плутаними коридорами, вони навпомацки просувалися вперед, а Пікассо намагався дещо виправити важке враження, розповідаючи історії про давноминулі дні".

Олесь Ільченко. Порт Житана.

Видавництво: Meridian Czernowitz, 2020

За сюжетом цього роману, який поєднує в собі жанрові риси детектива та екзотичної орієнтальної прози, столичний мистецтвознавець, який збирає колекцію картин для відомого київського олігарха, береться розслідувати загадку паризького художника.

Олесь Ільченко. Порт Житана.

Олесь Ільченко. Порт Житана.

Уривок з книги

"Пропозиція Аліка, звісно, зацікавила Сергія. Така робота добре оплачувалася, а після двох років повзучої світової кризи, що тривала й досі, Сергій зрозумів, що слід шукати таку працю, яка приносила б не лише втіху, задоволення, а також і тверду валюту. Бажано готівкою. – Зрозуміло, – кивнув Сергій. – Але в чому каверза, підступ пропозиції? Я ж тебе знаю. – Зарплатня, друже, буде добра... І ще нюанс: окрім картин давно визнаних майстрів Бергові потрібні й роботи тих живописців, які зможуть згодом стати blue chips – лідерами в аукціонних торгах".

Чи варто казати, що цей мистець-авангардист – з українських емігрантів міжвоєнного періоду, який зажив собі слави у тодішній культурній столиці світу Парижі, що нагадувала сумний тріумф Модільяні. Помандрувавши світом, він оселяється у готелі на березі Женевського озера, звідки й починається його шлях до слави та заодно у небуття.

Протягом роману перед нами проходять постати уславлених діячів мистецтв і культури тієї епохи на зразок літературознавця і письменника Домонтовича, який, як відомо, свого часу так само загадково зник з еміграційних таборів.

Але незвична ця книжка навіть не перегуками зі світовою історією мистецтва, в якій забутий світом художник з часом дарує цьому самому світові власну славу, а тим, як це вписується у наше сьогодення. Насправді це чудове поєднання орнаментальної прози в стилі того самого Домонтовича (якого тут-таки згадують у ресторанчику на березі Женевського озера) з детективною історією, яка тягнеться ще від початку минулого століття.

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Любко Дереш. Там, де вітер.

Видавництво: Видавництво Анетти Антоненко

За сюжетом цього довгоочікуваного роману, колишній літературний вундеркінд Макс Тарнавський самотньо мешкає у Києві на зйомній квартирі, перебивається перекладами та текстами для рекламних сайтів, щовечора намагається писати новий роман, і якось одного разу вибирається на зустріч зі своєю фанаткою.

Любко Дереш. Там, де вітер.

Любко Дереш. Там, де вітер.

Його остання книжка була розгромлена критиками, з літературного кумира він перетворився мало не на посміховисько, виринув скандал з його не дуже патріотичним ставленням до Майдану і війни на Сході, тож нині колишня надія української прози почувається вигнанцем з вищого світу інтерв’ю, презентацій, поїздок до Європи.

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Уривок з книги

"Втішало у цій ситуації лише одне – всі ті молоді люди, які справді читали Тарнавського були років на п’ятнадцять молодшими за обивателів фейсбуку і вже давно з’їхали в інстаграм, телеграм та тік-ток, залишивши "мордокнижку" для заполітизованих пенсіонерів і тих мамонтів, що чудом вижили після Льодовикового періоду. Аудиторії, котра оберталася в інстаграмі – всім тим, кому було "шістнадцять і більше...", схоже на те, було глибоко по барабану, про що там висловлювався Тарнавський у своєму інтерв’ю на тему Майдану".

Хай там як, але наш герой хапається за пропозицію фанатки на ім’я Аліса їхати з її панк-гуртом культурними центрами України включно з Маріуполем, описуючи увесь бедлам, який трапиться дорогою.

Оскільки можливість творити в дорозі стає для цього самого Макса Тарнавського "єдиним способом зберегти і відродити власну особистість, вистояти у протистоянні з власними затаєними слабкостями, переосмислити свою роль у суспільстві, яке проходить через війну". Та ще й надією на оновлення, якщо зважимо на поїздку Тарнавського з Алісою по завершенні туру до її бабусі, що проживає в селі на звільнених від окупації територіях.