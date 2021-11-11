Книги в этом обзоре помогут любознательному читателю узнать больше о традиции, искусстве, художниках и писателях. Авторы в формате артбука, биографического или вычурного художественного произведения описывают все то, что было и остается брендом во все времена – и делают это очень интересно!

Читайте также Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

Ярина Винницкая. Ковчег "Украина".

Издательство: Ковчег, 2021

Без сомнения, это именно то, что должно стать визитной карточкой Украины, официальным государственным символом, и тем, что следует выучить наизусть, держа в каждом доме. На самом деле, этот артбук, изданный при содействии Украинского культурного фонда и реализованный культурной платформой Ковчег "Украина" – это все культурное наследие Украины под одной обложкой.

Ярина Винницкая. Ковчег "Украина".

Артефакты традиционной культуры, шедевры профессионального искусства, символы и архетипы, исторические фигуры и выдающиеся культурные деятели – все то, что заслуживает статуса "бренд Украины". Это еще один шаг к обретению Украиной субъектности, обретению своего места в мире, возвращению собственного исторического наследия.

Так что ковчег "Украина" – как сундук невесты, который вместит все наше приданое : самые ценные артефакты традиционной культуры из музейных и частных коллекций.

Отрывок из книги

"Познай себя и ты узнаешь весь мир – это знаменитое выражение работает и на уровне наций, – напоминает автор проекта, львовская писательница Ярина Винницкая. – Чем больше мы исследуем собственную культуру, тем лучше понимаем, кто мы и какая наша цель. Эта книга обязательно влюбит вас в Украину. Откройте для себя неизвестную землю – Тerra Incognita посреди Европы – с древнейшей историей и уникальной культурой".

Георгий Коваленко. Александра Экстер.

Издательство: Родовид, 2021

Героиня этой книги художница Александра Экстер (1882-1949) – выдающаяся в мире авангардная художница , прожившая в Киеве более 35 лет своей жизни. В сущности, киевский символ нового искусства.

Георгий Коваленко. Александра Экстер.

Экстер смело совмещала обучение в киевских и парижских художественных школах, цветные ритмы сельских вышивок и своих авангардных масел, произведения футуристов и народных мастеров в одной выставке , костюмы для танцевальных студий, профессионального театра, кино и модной индустрии. Сейчас мы бы называли ее не просто современной художницей, а куратором, продюсером, дизайнером, педагогом – универсальной художницей, тогда она была авангардистом.

В Киеве Экстер открыла Мастерскую живописи, где учились и общались между собой Вадим Меллер, Анатолий Петрицкий, Александр Тишлер, Александр Хвостенко-Хвостов, Исаак Рабинович, Климент Редько и другие. Александра Экстер и ее Студия оказали мощное влияние на творческую жизнь города.

Отрывок из книги

"Много путешествовала, долгое время жила в Париже и Москве, в Риме и Петербурге, – пишет автор книги , многолетний исследователь Экстер, а также – киевлянин Георгий Коваленко. – Однако всегда возвращалась в Киев: здесь были ее дом, ее мастерская, ее знаменитая студия. И когда ей придется расстаться с Киевом навсегда, свой парижский дом она обустроит точно так же, как киевский. В нем будет много ярких украинских ковров, вышивок, украинской керамики, украинских икон".

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Майлз Дж. Юнгер. Пикассо: живопись, шокировавшая мир.

Издательство : Фабула, 2020

Эта увлекательная книга – попытка заглянуть за кулисы официальной биографии всемирно известного художника, классика кубизма, непокоренного романтика и мятежника в искусстве – в надежде понять, как именно он стал "тем самым Пикассо". И это автору полностью удалось!

Майлз Дж. Юнгер. Пикассо: живопись, шокировавшая мир.

Богемный Париж начала ХХ века , легендарные имена, факты и события, из которых складывался миф о столице мира, какой она была для многих юных художников, приехавших сюда в поисках свободы. Нищета и жажда всего нового – вот что объединяло их, и к такой жизни, как свидетельствует герой повествования, нужно было иметь талант.

"Человеку нужно иметь способности для того, чтобы позволить себе роскошь, – говорил Пикассо писателю Жану Кокто, – и иметь возможность презирать ее". Как он научился сочетать в себе эти два качества, герой книги начинает, по сюжету, в 1945 году, когда все художественные революции давно прошли.

Отрывок из книги

"Те времена, когда Монмартр, и в частности "Бато-Лавуар", был центром всего важнейшего в искусстве, остались далеко позади, и сейчас здесь царили тишина и затхлое дыхание старой гробницы. Блуждая по путаным коридорам, они наощупь продвигались вперед, а Пикассо пытался как-то исправить тяжелое впечатление, рассказывая истории о давно прошедших днях".

Олесь Ильченко. Порт Житана.

Издательство: Meridian Czernowitz, 2020

По сюжету этого романа, сочетающего в себе жанровые черты детектива и экзотической ориентальной прозы , столичный искусствовед, собирающий коллекцию картин для известного киевского олигарха, берется расследовать загадку парижского художника.

Олесь Ильченко. Порт Житана.

Отрывок из книги

"Предложение Алика, конечно, заинтересовало Сергея. Такая работа хорошо оплачивалась, а после двух лет ползучего продолжавшегося до сих пор мирового кризиса Сергей понял, что следует искать такой труд, который приносил бы не только утешение, удовольствие, а также и твердую валюту Желательно наличными. – Понятно, – кивнул Сергей. – Но в чем подвох предложения? Я ведь тебя знаю. – Зарплата, дружище, будет хорошая... И еще нюанс: кроме картин давно признанных мастеров Бергу нужны и работы тех живописцев, которые смогут впоследствии стать blue chips – лидерами в аукционных торгах".

Стоит ли говорить, что этот художник-авангардист – из украинских эмигрантов межвоенного периода, снискавший себе славу в тогдашней культурной столице мира Париже, напоминавшей печальный триумф Модильяни. Путешествуя по миру, он поселяется в гостинице на берегу Женевского озера, откуда и начинается его путь к славе и при этом в небытие.

На протяжении романа перед нами проходят фигуры прославленных деятелей искусств и культуры той эпохи вроде литературоведа и писателя Домонтовича, который, как известно, в свое время так же загадочно исчез из эмиграционных лагерей.

Но необычная эта книга даже не отсылками к мировой историей искусства, в которой забытый миром художник со временем дарит этому миру собственную славу, а тем, как это вписывается в наше настоящее. На самом деле это замечательное сочетание орнаментальной прозы в стиле того же Домонтовича (которого тут же упоминают в ресторанчике на берегу Женевского озера) с детективной историей , которая тянется еще с начала прошлого века.

Рекомендуем Чтобы деньги вас полюбили: 5 книг о том, как разбогатеть

Любко Дереш. Там, где ветер.

Издательство : Издательство Анетты Антоненко

По сюжету этого долгожданного романа, бывший литературный вундеркинд Макс Тарнавский одиноко проживает в Киеве на съемной квартире, перебивается переводами и текстами для рекламных сайтов, каждый вечер пытается писать новый роман, и однажды выбирается на встречу со своей фанаткой.

Любко Дереш. Там, где ветер.

Его последняя книга была разгромлена критиками, из литературного кумира он превратился чуть ли не в посмешище, разразившийся скандал с его не очень патриотическим отношением к Майдану и войне на Востоке, поэтому ныне бывшая надежда украинской прозы чувствует себя изгнанником из высшего мира интервью, презентаций, поездок в Европу.

Интересно Искусство прятаться: мастерица удачно маскируется среди детальных рисунков

Отрывок из книги

"Утешало в этой ситуации только одно – все те молодые люди, которые действительно читали Тарнавского, были лет на пятнадцать моложе обывателей фейсбука и уже давно съехали в инстаграм, телеграмм и тик-ток, оставив "мордокнижку" для заполитизированных пенсионеров и тех мамонтов, которые чудом выжили после Ледникового периода. Аудитории, которая вращалась в инстаграме – всем тем, кому было "шестнадцать и больше...", похоже, было глубоко по барабану, о чем там высказывался Тарнавский в своем интервью на тему Майдана".

Как бы то ни было, но наш герой хватается за предложение фанатки по имени Алиса ехать с ее панк-группой по культурным центрам Украины включая Мариуполь, описывая весь бедлам, который случится по дороге.