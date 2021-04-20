Кучеряве волосся – випрямити, пряме – накрутити, ми постійно хочемо змін. А як щодо того, щоб прийняти своє природне волосся? Ці дівчата так і зробили – і з рідними кучерями їх зовнішність кардинально змінилась. Природна краса їм до лиця!

Ми зробили добірку фото, на яких дівчата показують, що буде, якщо відкласти усі випрямлячі та почати доглядати за своїми кучерями. Аж не віриться, що за прямим, сухим волоссям, змученим постійним витягуванням, могла ховатись така краса – дивовижні пружні локони та м'які хвилі. Читайте також: Незвичайне захоплення: 20 дивних колекцій людей, які вас здивують – фото "Трохи більше, ніж 2 роки терпіння" Фото Reddit serrendeezy "Я починала з самих низів, і ось я тут" Фото Reddit kdoylie "Я нарешті набралася сміливості й припинила випрямляти волосся" Фото Reddit walker69bites "4 місяці використання "кучерявого" методу" Фото Reddit avrionzilla "Якщо я змогла відновити своє волосся, то й ви зможете" Фото Reddit Doscenco "Ніколи не думала, що моє волосся може виглядати так!" Фото Reddit bobioa До теми: 15 людей, які настільки змінилися з роками, що їх просто не впізнати: фото "Вчуся приймати свої кучері!" Фото Reddit cattyj123 "Серпень 2019 і зараз" Фото Reddit Schweppss "Через 5 років інтенсивного висвітлювання, мої кучері повернулись і нарешті мають належний догляд" Фото Reddit pipocahontas "Трансформація всього за рік" Фото Reddit TinasCurls "Трансформація за 4 роки. Все через те, що я навчилась доглядати за своїми локонами" Фото Reddit capslockramen Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO "Світліше, здоровіше, кучерявіше і трохи більш рожеве" Фото Reddit w0cka "Моє волосся у 2013 і зараз" Фото Reddit olivejew0322 "6 місяців догляду – і такий прогрес. Я щаслива!" Фото Reddit Skanouk Різниця між фото – лише один рік Фото Reddit DiaPanquecito Цікаво: До – після: 10+ крутих ідей, як "замалювати" старе татуювання Лише погляньте, яким структурованим стало волосся Фото Reddit toriamae "До і після. Вирішила підстригтися і більше не випрямляти волосся!" Фото Reddit froggoreee "Прогрес за два роки. Мені й раніше подобався мій колір, але, здається, зараз він виглядає яскравішим" Фото Reddit CockamoleFaceadilla