Вьющиеся волосы – выпрямить, прямые – накрутить, мы постоянно хотим изменений. А как насчет того, чтобы принять свои естественные волосы? Эти девушки так и сделали - и с родными локонами их внешность кардинально изменилась. Естественная красота им к лицу!

Мы сделали подборку фото, на которых девушки показывают, что будет, если отложить все выпрямители и начать ухаживать за своими локонами. Даже не верится, что за прямыми, сухими волосами, измученными постоянным вытягиванием, могла скрываться такая красота – удивительные упругие локоны и мягкие волны. Читайте также: Необычное увлечение: 20 удивительных коллекций людей, которые вас удивят – фото "Чуть больше, чем 2 года терпения" Фото Reddit serrendeezy "Я начинала с самых низов, и вот я здесь" Фото Reddit kdoylie "Я наконец набралась смелости и прекратила выпрямлять волосы" Фото Reddit walker69bites "4 месяца использования "кудрявого" метода" Фото Reddit avrionzilla "Если я смогла восстановить свои волосы, то и вы сможете" Фото Reddit Doscenco "Никогда не думала, что мои волосы могут выглядеть так!" Фото Reddit bobioa К теме: 15 людей, которые настолько изменились с годами, что их просто не узнать: фото "Учусь принимать свои кудри!" Фото Reddit cattyj123 "Август 2019 и сейчас" Фото Reddit Schweppss "Через 5 лет интенсивного высветления, мои кудри вернулись, и наконец у них надлежащий уход" Фото Reddit pipocahontas "Трансформация всего за год" Фото Reddit TinasCurls "Изменения за 4 года. Все потому, что я научилась ухаживать за своими локонами" Фото Reddit capslockramen Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO "Светлее, здоровее, кудрявее и чуть более розовое" Фото Reddit w0cka "Мои волосы в 2013 и сейчас" Фото Reddit olivejew0322 "6 месяцев ухода – и такой прогресс. Я счастлива!" Фото Reddit Skanouk Разница между фото – всего один год Фото Reddit DiaPanquecito Интересно: До – после: 10+ крутых идей, как "зарисовать" старые татуировки Только посмотрите, какими структурированными стали волосы Фото Reddit toriamae "До и после. Решила подстричься и больше не выпрямлять волосы!" Фото Reddit froggoreee "Прогресс за два года. Мне и раньше нравился мой цвет, но, кажется, сейчас он выглядит ярче" Фото Reddit CockamoleFaceadilla