Девушки выбросили выпрямители и полюбили свои кудри: результат потрясающий – фото
Вьющиеся волосы – выпрямить, прямые – накрутить, мы постоянно хотим изменений. А как насчет того, чтобы принять свои естественные волосы? Эти девушки так и сделали - и с родными локонами их внешность кардинально изменилась. Естественная красота им к лицу!
Источник:24 канал
Мы сделали подборку фото, на которых девушки показывают, что будет, если отложить все выпрямители и начать ухаживать за своими локонами. Даже не верится, что за прямыми, сухими волосами, измученными постоянным вытягиванием, могла скрываться такая красота – удивительные упругие локоны и мягкие волны.
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"Чуть больше, чем 2 года терпения"
Фото Reddit serrendeezy
"Я начинала с самых низов, и вот я здесь"
Фото Reddit kdoylie
"Я наконец набралась смелости и прекратила выпрямлять волосы"
Фото Reddit walker69bites
"4 месяца использования "кудрявого" метода"
Фото Reddit avrionzilla
"Если я смогла восстановить свои волосы, то и вы сможете"
Фото Reddit Doscenco
"Никогда не думала, что мои волосы могут выглядеть так!"
Фото Reddit bobioa
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"Учусь принимать свои кудри!"
Фото Reddit cattyj123
"Август 2019 и сейчас"
Фото Reddit Schweppss
"Через 5 лет интенсивного высветления, мои кудри вернулись, и наконец у них надлежащий уход"
Фото Reddit pipocahontas
"Трансформация всего за год"
Фото Reddit TinasCurls
"Изменения за 4 года. Все потому, что я научилась ухаживать за своими локонами"
Фото Reddit capslockramen
"Светлее, здоровее, кудрявее и чуть более розовое"
Фото Reddit w0cka
"Мои волосы в 2013 и сейчас"
Фото Reddit olivejew0322
"6 месяцев ухода – и такой прогресс. Я счастлива!"
Фото Reddit Skanouk
Разница между фото – всего один год
Фото Reddit DiaPanquecito
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Только посмотрите, какими структурированными стали волосы
Фото Reddit toriamae
"До и после. Решила подстричься и больше не выпрямлять волосы!"
Фото Reddit froggoreee
"Прогресс за два года. Мне и раньше нравился мой цвет, но, кажется, сейчас он выглядит ярче"
Фото Reddit CockamoleFaceadilla
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