Вбрання на цих фото зроблені настільки вправно, що зі сторони ніхто б і не сказав, що їх пошили вдома, а не придбали у дизайнерському магазині. Дехто шиє собі навіть весільні сукні! Пропонуємо разом насолодитись талантом цих жінок та, можливо, надихнутись на створення власного одягу.

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"Я пошила весільну сукню власноруч"

Фото Reddit penniee95

"Вечірня сукня, у які я піду гостею на весілля"

Вечірня сукня, у які я піду гостею на весілля

Фото Reddit clrodrig06

"Нарешті закінчила це плаття метелика монарха!"

Фото Reddit cartierdior

"Наряд для викрадення інопланетянами"

Фото Reddit love_wear

"Я надихалась сукнею з колекції Dior"

Фото Reddit hyegineer

"Я вирішила зшити своє власне весільне плаття. Досі не можу повірити, що все так добре вийшло"

Фото Reddit soggybutter

Справжня русалонька!

Справжня русалонька!

Фото Reddit valorsociety_

"Шию малобюджетні сукні, надихаючись дорогими"

Фото Reddit Paurovas

Цікаво Мистецтво ховатися: майстриня вдало маскується серед детальних малюнків

"Я відтворила сукню-метелика з ілюстрації початку 1900-х років!"

Фото Reddit Nerrnerr

"Сукня в стилі 17 століття"

Фото Reddit Cacarosa

Сукня, зшита за зразком 1969 року

Сукня зшита за зразком 1969 року

Фото Reddit ccut2010

"Урочиста сукня, зшита для моєї подруги"

Урочисте плаття, зшите для моєї подруги

Фото Reddit nicorns_exist

"Мій перший боді з власним малюнком"

Фото Reddit Eatmashorrts

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"Мені кажуть, що сукня схожа на вбрання Мортисії Адамс"

Фото Reddit IAmDuck-

"Сукня 1940-х років з накидкою готова"

Фото Reddit bookwormsfodder