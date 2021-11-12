Наряды на этих фото сделаны настолько умело, что со стороны никто бы и не сказал, что их сшили дома, а не приобрели в дизайнерском магазине. Кое-кто шьет себе даже свадебные платья! Предлагаем вместе насладиться талантом этих женщин и, возможно, вдохновиться на создание собственной одежды.

Читайте также Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

"Я сшила свадебное платье собственноручно"

Фото Reddit penniee95

"Вечернее платье, в котором я пойду как гостья на свадьбу"

Вечернее платье, в которое я пойду гостею на свадьбу

Фото Reddit clrodrig06

"Наконец-то закончила это платье бабочки монарха!"

Фото Reddit cartierdior

"Наряд для похищения инопланетянами"

Фото Reddit love_wear

"Я вдохновлялась платьем из коллекции Dior"

Фото Reddit hyegineer

"Я решила сшить сама свадебное платье. До сих пор не могу поверить, что все так хорошо получилось"

Фото Reddit soggybutter

Настоящая русалочка!

Настоящая русалочка!

Фото Reddit valorsociety_

"Шею малобюджетные платья, вдохновляясь дорогими"

Фото Reddit Paurovas

Интересно Искусство прятаться: мастерица удачно маскируется среди подробных рисунков

"Я воспроизвела платье-бабочку из иллюстрации начала 1900-х годов!"

Фото Reddit Nerrnerr

"Платье в стиле 17 века"

Фото Reddit Cacarosa

Платье, сшитое по образцу 1969 года

Платье сшитое по образцу 1969 года

Фото Reddit ccut2010

"Торжественное платье, сшитое для моей подруги"

Торжественное платье, сшитое для моей подруги

Фото Reddit nicorns_exist

"Мое первое боди с собственным рисунком"

Фото Reddit Eatmashorrts

Рекомендуем Художник создает волшебные узоры из бумаги, призывая спасти коралловые рифы.

"Мне говорят, что платье похоже на наряды Мортиши Аддамс"

Фото Reddit IAmDuck-

"Платье 1940-х годов с накидкой готово"

Фото Reddit bookwormsfodder