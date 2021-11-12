Мы все привыкли покупать одежду прямо в магазине или заказывать в Интернете. Но некоторые мастерицы все же берут в руки иглы с нитями и создают невероятные платья своими руками. Такие наряды не встретишь больше ни у кого, ведь их пошили с любовью в единственном экземпляре!