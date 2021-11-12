Краще, ніж у дизайнерів: 15 блискучих вбрань, які жінки пошили власноруч
Джерело:Reddit
Ми всі вже звикли купувати одяг просто у магазині чи замовляти в Інтернеті. Та деякі майстрині все ж беруть до рук голки з нитками та створюють неймовірні сукні своїми руками. Такі вбрання не зустрінеш більше ні у кого, адже їх пошили з любов'ю у єдиному екземплярі!
Вбрання на цих фото зроблені настільки вправно, що зі сторони ніхто б і не сказав, що їх пошили вдома, а не придбали у дизайнерському магазині. Дехто шиє собі навіть весільні сукні! Пропонуємо разом насолодитись талантом цих жінок та, можливо, надихнутись на створення власного одягу.
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"Я пошила весільну сукню власноруч"
Фото Reddit penniee95
"Вечірня сукня, у якій я піду гостею на весілля"
Фото Reddit clrodrig06
"Нарешті закінчила це плаття метелика монарха!"
Фото Reddit cartierdior
"Наряд для викрадення інопланетянами"
Фото Reddit love_wearЩо може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
"Я надихалась сукнею з колекції Dior"
Фото Reddit hyegineer
"Я вирішила зшити своє власне весільне плаття. Досі не можу повірити, що все так добре вийшло"
Фото Reddit soggybutter
Справжня русалонька!
Фото Reddit valorsociety_
"Шию малобюджетні сукні, надихаючись дорогими"
Фото Reddit Paurovas
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"Я відтворила сукню-метелика з ілюстрації початку 1900-х років!"
Фото Reddit Nerrnerr
"Сукня в стилі 17 століття"
Фото Reddit Cacarosa
Сукня, зшита за зразком 1969 року
"Урочиста сукня, зшита для моєї подруги"
Фото Reddit nicorns_exist
"Мій перший боді з власним малюнком"
Фото Reddit Eatmashorrts
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"Мені кажуть, що сукня схожа на вбрання Мортисії Адамс"
Фото Reddit IAmDuck-
"Сукня 1940-х років з накидкою готова"
Фото Reddit bookwormsfodder