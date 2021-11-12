Краще, ніж у дизайнерів: 15 блискучих вбрань, які жінки пошили власноруч

15:19

Ми всі вже звикли купувати одяг просто у магазині чи замовляти в Інтернеті. Та деякі майстрині все ж беруть до рук голки з нитками та створюють неймовірні сукні своїми руками. Такі вбрання не зустрінеш більше ні у кого, адже їх пошили з любов'ю у єдиному екземплярі!