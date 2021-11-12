Краще, ніж у дизайнерів: 15 блискучих вбрань, які жінки пошили власноруч

12 листопада 2021 , 15:19
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Джерело:

Reddit

Ми всі вже звикли купувати одяг просто у магазині чи замовляти в Інтернеті. Та деякі майстрині все ж беруть до рук голки з нитками та створюють неймовірні сукні своїми руками. Такі вбрання не зустрінеш більше ні у кого, адже їх пошили з любов'ю у єдиному екземплярі!

Вбрання на цих фото зроблені настільки вправно, що зі сторони ніхто б і не сказав, що їх пошили вдома, а не придбали у дизайнерському магазині. Дехто шиє собі навіть весільні сукні! Пропонуємо разом насолодитись талантом цих жінок та, можливо, надихнутись на створення власного одягу. 

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"Я пошила весільну сукню власноруч"

Фото Reddit penniee95

"Вечірня сукня, у якій я піду гостею на весілля"

Фото Reddit clrodrig06

"Нарешті закінчила це плаття метелика монарха!"

Фото Reddit cartierdior

"Наряд для викрадення інопланетянами"

Фото Reddit love_wear

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"Я надихалась сукнею з  колекції Dior"

Фото Reddit hyegineer

"Я вирішила зшити своє власне весільне плаття. Досі не можу повірити, що все так добре вийшло"

Фото Reddit soggybutter

Справжня русалонька!

Фото Reddit valorsociety_

"Шию малобюджетні сукні, надихаючись дорогими"

Фото Reddit Paurovas

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"Я відтворила сукню-метелика з ілюстрації початку 1900-х років!"

Фото Reddit Nerrnerr

"Сукня в стилі 17 століття"

Фото Reddit Cacarosa

Сукня, зшита за зразком 1969 року

Фото Reddit ccut2010

"Урочиста сукня, зшита для моєї подруги"

Фото Reddit nicorns_exist

"Мій перший боді з власним малюнком"

Фото Reddit Eatmashorrts

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"Мені кажуть, що сукня схожа на вбрання Мортисії Адамс"

Фото Reddit IAmDuck-

"Сукня 1940-х років з накидкою готова"

Фото Reddit bookwormsfodder

 
Автор: Ірина Продан