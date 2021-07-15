Обставляючи помешкання старовинними речами ви не просто торкаєтесь історії, ви ще й можете бути переконані, що таких предметів немає більше ні в кого – ви унікальні. Власники будинків з цієї добірки не побоялись вписати у сучасний інтер'єр вінтажні деталі. Вийшло затишно і зі смаком.
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Стільці з аеропорту 70-х років. А так і не скажеш!
Фото Reddit Phempteru
"Я купив сьогодні це старовинне радіо. З цією фігуркою коня воно виглядає просто ідеально"
Фото Reddit Andongis
"Ця шафка Drexel 163 року в чудовому стані і з робочими дверима. Котику теж сподобалось"
Фото Reddit BugabooBear
"Я кілька місяців облаштовував цей куточок вінтажними речами. Пишаюсь цим!"
Фото Reddit theundelicatecycle
Цей старовинний стіл чудово вписався в інтер'єр
Фото Reddit sagdaelkwary
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"Я нарешті знайшов годинник"
Фото Reddit Riadon
"Я привіз додому кухонний стіл своєї бабусі. Я його дуже люблю!"
Фото Reddit jennybock
"Моя старовинна лампа стоїть на старому радіо, що стоїть старому комоді"
Фото Reddit addies_institute
"У нашому будинку залишились всі оригінальні ручки дверей 1928 року"
Фото Reddit honysty
"Знайшов цей прекрасний витвір мистецтва в покинутому будинку, в якому виріс мій покійний дідусь!"
Як стильно раніше виглядали телевізори
Фото Reddit AfterHyena6
"Мама подарувала мені свою люльку, коли я народився в 1979 році"
Фото Reddit acupunk
"Підібрали цей столик буквально перед тим, як сміттєвоз під'їхав до нього!"
Фото Reddit dirtierthanshelooks
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Ціла колекція різноманітних вінтажних речей
Фото Reddit katherinewadl
Ця духовка 1963 року виглядає так, ніби у ній за ці роки зовсім нічого не готували
Фото Reddit MetalGearSalsa