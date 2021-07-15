Обставляючи помешкання старовинними речами ви не просто торкаєтесь історії, ви ще й можете бути переконані, що таких предметів немає більше ні в кого – ви унікальні. Власники будинків з цієї добірки не побоялись вписати у сучасний інтер'єр вінтажні деталі. Вийшло затишно і зі смаком.

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Запам'ятовуйте і надихайтесь для дизайну власного помешкання!

Стільці з аеропорту 70-х років. А так і не скажеш!

Фото Reddit Phempteru

"Я купив сьогодні це старовинне радіо. З цією фігуркою коня воно виглядає просто ідеально"

Фото Reddit Andongis

"Ця шафка Drexel 163 року в чудовому стані і з робочими дверима. Котику теж сподобалось"

Фото Reddit BugabooBear

"Я кілька місяців облаштовував цей куточок вінтажними речами. Пишаюсь цим!"

Фото Reddit theundelicatecycle

Цей старовинний стіл чудово вписався в інтер'єр

Фото Reddit sagdaelkwary

До теми Продумано до дрібниць: 10+ крутих деталей в готелях, які змушують повертатись знову

"Я нарешті знайшов годинник"

Фото Reddit Riadon

"Я привіз додому кухонний стіл своєї бабусі. Я його дуже люблю!"

Фото Reddit jennybock

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"Моя старовинна лампа стоїть на старому радіо, що стоїть старому комоді"

Фото Reddit addies_institute

"У нашому будинку залишились всі оригінальні ручки дверей 1928 року"

Фото Reddit honysty

"Знайшов цей прекрасний витвір мистецтва в покинутому будинку, в якому виріс мій покійний дідусь!"

Фото Reddit capndanpan

Як стильно раніше виглядали телевізори

Фото Reddit AfterHyena6

"Мама подарувала мені свою люльку, коли я народився в 1979 році"

Фото Reddit acupunk

"Підібрали цей столик буквально перед тим, як сміттєвоз під'їхав до нього!"

Фото Reddit dirtierthanshelooks

Цікаво Деталі мають значення: 10+ порівнянь, які вражають своєю різницею

Ціла колекція різноманітних вінтажних речей

Фото Reddit katherinewadl

Ця духовка 1963 року виглядає так, ніби у ній за ці роки зовсім нічого не готували

Фото Reddit MetalGearSalsa