Обставляя помещения старинными вещами вы не просто касаетесь истории, вы еще и можете быть уверены, что таких предметов нет больше ни у кого – вы уникальны. Владельцы домов из этой подборки не побоялись вписать в современный интерьер винтажные детали. Получилось уютно и со вкусом.
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Запоминайте и вдохновляйтесь для дизайна собственного дома!
Стулья из аэропорта 70-х годов. А так и не скажешь!
Фото Reddit Phempteru
"Я купил сегодня это старинное радио. С этой фигуркой лошади оно выглядит просто идеально"
Фото Reddit Andongis
"Это шкафчик Drexel 163 года в отличном состоянии и с рабочими дверями. Котику тоже понравилось"
Фото Reddit BugabooBear
"Я несколько месяцев обустраивал этот уголок винтажными вещами. Горжусь этим!"
Фото Reddit theundelicatecycle
Этот старинный стол прекрасно вписался в интерьер
Фото Reddit sagdaelkwary
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"Я наконец нашел часы"
Фото Reddit Riadon
"Я привез домой кухонный стол своей бабушки. Я его очень люблю!"
Фото Reddit jennybock
"Моя старинная лампа стоит на старом радио, которое стоит на старом комоде"
Фото Reddit addies_institute
"В нашем доме остались все оригинальные ручки дверей 1928"
Фото Reddit honysty
"Нашел это прекрасное произведение искусства в заброшенном доме, в котором вырос мой покойный дедушка!"
Как стильно раньше выглядели телевизоры
Фото Reddit AfterHyena6
"Мама подарила мне свою люльку, когда я родился в 1979 году"
Фото Reddit acupunk
"Подобрали этот столик буквально перед тем, как мусоровоз подъехал к нему!"
Фото Reddit dirtierthanshelooks
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Целая коллекция разнообразных винтажных вещей
Фото Reddit katherinewadl
Эта духовка 1963 года выглядит так, будто в ней за эти годы совсем ничего не готовили
Фото Reddit MetalGearSalsa