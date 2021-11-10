Пропонуємо насолодитись добіркою прекрасних, а часом – і химерних місць з різних куточків землі, яких вже давно не торкалась рука людини. Комусь навіть ця краса може здатись досить моторошною, адже подібні світлини показують, наскільки велику силу має природа і як легко може протистояти людям.

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"Покинута португальська вілла 19 століття"

Фото Reddit explorationofdecay

Досить велика пришвартована річкова баржа

Досить велика пришвартована річкова баржа

Фото Reddit rockystl

Теплиця, що вже майже заросла

Теплиця, що вже майже заросла

Фото інстаграм jeroentaal

На таку камеру вже не зробиш фото

На таку камеру вже не зробиш фото

Фото Reddit ransnoir

Дивовижна синагога, яка вже майже зруйнована

Дивовижна синагога, яка вже майже зруйнована

Фото інстаграм jeroentaal

Цікава модель у цих кросівок

Цікава модель у цих кросівок

Фото Reddit BasilAugust

Покинутий ескалатор

Покинутий ескалатор

Фото Reddit Sy3Zy3Gy3

Природа завжди знайде вихід

Природа завжди знайде вихід

Фото Reddit rastroboy

Дерево майже повністю поглинуло скульптуру

Дерево майже повністю поглинуло скульптуру

Фото Reddit GrandHetman

До теми Немов кадри з фільму: 15 людей, які натрапили на дивовижні природні явища

Залізна драбина стала кам'яною

Залізна драбина стала кам'яною

Фото Reddit Waxed_Goat

"Я знайшов цей черевик у лісі"

Фото Reddit SlipperySlope31

Стара церква, поглинута рослинами

Стара церква, поглинута рослинами

Фото Reddit Outforia

Рекомендуємо Художник створює чарівні витинанки, закликаючи врятувати коралові рифи

Занедбаний стіл для пікніка

Занедбаний стіл для пікніка

Фото Reddit nobo428

Дерево знайшло потрібну форму

Дерево знайшло потрібну форму

Фото Reddit conrick

Будинок повністю замерз!

Будинок повністю замерз!

Фото твітер Scott Levin