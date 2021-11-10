Предлагаем насладиться подборкой прекрасных, а порой и причудливых мест из разных уголков земли, которых уже давно не касалась рука человека. Кому-то даже эта красота может показаться довольно жуткой, ведь подобные фото показывают, насколько велика сила природы и как легко может противостоять людям.
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"Брошенная португальская вилла 19 века"
Фото Reddit explorationofdecay
Достаточно большая пришвартованная речная баржа
Фото Reddit rockystl
Уже почти заросшая теплица
Фото инстаграм jeroentaal
На такую камеру уже не сделаешь фото
Фото Reddit ransnoir
Удивительная синагога, которая уже почти разрушена
Фото инстаграм jeroentaal
Интересная модель у этих кроссовок
Фото Reddit BasilAugust
Заброшенный эскалатор
Фото Reddit Sy3Zy3Gy3
Природа всегда найдет выход
Фото Reddit rastroboy
Дерево почти полностью поглотило скульптуру
Фото Reddit GrandHetman
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Железная лестница стала каменной
Фото Reddit Waxed_Goat
"Я нашел этот ботинок в лесу"
Фото Reddit SlipperySlope31
Старая церковь, поглощенная растениями
Фото Reddit Outforia
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Заброшенный стол для пикника
Фото Reddit nobo428
Дерево обрело нужную форму
Фото Reddit conrick
Дом полностью замерз!
Фото твиттер Scott Levin