Предлагаем насладиться подборкой прекрасных, а порой и причудливых мест из разных уголков земли, которых уже давно не касалась рука человека. Кому-то даже эта красота может показаться довольно жуткой, ведь подобные фото показывают, насколько велика сила природы и как легко может противостоять людям.

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"Брошенная португальская вилла 19 века"

Фото Reddit explorationofdecay

Достаточно большая пришвартованная речная баржа

Достаточно большая пришвартованная речная баржа

Фото Reddit rockystl

Уже почти заросшая теплица

Уже почти заросшая теплица

Фото инстаграм jeroentaal

На такую ​​камеру уже не сделаешь фото

На такую ​​камеру уже не сделаешь фото

Фото Reddit ransnoir

Удивительная синагога, которая уже почти разрушена

Удивительная синагога, которая уже почти разрушена

Фото инстаграм jeroentaal

Интересная модель у этих кроссовок

Интересная модель у этих кроссовок

Фото Reddit BasilAugust

Заброшенный эскалатор

Заброшенный эскалатор

Фото Reddit Sy3Zy3Gy3

Природа всегда найдет выход

Природа всегда найдет выход

Фото Reddit rastroboy

Дерево почти полностью поглотило скульптуру

Дерево почти полностью поглотило скульптуру

Фото Reddit GrandHetman

К теме Будто кадры из фильма: 15 человек, которые наткнулись на удивительные природные явления

Железная лестница стала каменной

Железная лестница стала каменной

Фото Reddit Waxed_Goat

"Я нашел этот ботинок в лесу"

Фото Reddit SlipperySlope31

Старая церковь, поглощенная растениями

Старая церковь, поглощенная растениями

Фото Reddit Outforia

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Заброшенный стол для пикника

Запущенный стол для пикника

Фото Reddit nobo428

Дерево обрело нужную форму

Дерево обрело нужную форму

Фото Reddit conrick

Дом полностью замерз!

Дом полностью замерз!

Фото твиттер Scott Levin