Місця без людей: 15 дивовижних фото, на яких природа повернула собі контроль

10 листопада 2021 , 11:21
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Хоч ми й оточені різними гаджетами та хмарочосами, ми часто забуваємо про силу природи. Треба лише кілька років, щоб за відсутності людини буйна зелень знову зайняла своє місце на території.

Пропонуємо насолодитись добіркою прекрасних, а часом – і химерних місць з різних куточків землі, яких вже давно не торкалась рука людини. Комусь навіть ця краса може здатись досить моторошною, адже подібні світлини показують, наскільки велику силу має природа і як легко може протистояти людям. 

Читайте також Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

"Покинута португальська вілла 19 століття"

Фото Reddit explorationofdecay

Досить велика пришвартована річкова баржа

Фото Reddit rockystl

Теплиця, що вже майже заросла

Фото інстаграм jeroentaal

На таку камеру вже не зробиш фото 

Фото Reddit ransnoir

Дивовижна синагога, яка вже майже зруйнована

Фото інстаграм jeroentaal

Цікава модель у цих кросівок

Фото Reddit BasilAugust

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Покинутий ескалатор 

Фото Reddit Sy3Zy3Gy3

Природа завжди знайде вихід

Фото Reddit rastroboy

Дерево майже повністю поглинуло скульптуру

Фото Reddit GrandHetman

До теми Немов кадри з фільму: 15 людей, які натрапили на дивовижні природні явища

Залізна драбина стала кам'яною

Фото Reddit Waxed_Goat

"Я знайшов цей черевик у лісі"

Фото Reddit SlipperySlope31

Стара церква, поглинута рослинами

Фото Reddit Outforia

Рекомендуємо Художник створює чарівні витинанки, закликаючи врятувати коралові рифи

Занедбаний стіл для пікніка

Фото Reddit nobo428

Дерево знайшло потрібну форму

Фото Reddit conrick

Будинок повністю замерз!

Фото твітер Scott Levin

 
Автор: Ірина Продан