Місця без людей: 15 дивовижних фото, на яких природа повернула собі контроль
Джерело:24 канал
Хоч ми й оточені різними гаджетами та хмарочосами, ми часто забуваємо про силу природи. Треба лише кілька років, щоб за відсутності людини буйна зелень знову зайняла своє місце на території.
Пропонуємо насолодитись добіркою прекрасних, а часом – і химерних місць з різних куточків землі, яких вже давно не торкалась рука людини. Комусь навіть ця краса може здатись досить моторошною, адже подібні світлини показують, наскільки велику силу має природа і як легко може протистояти людям.
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"Покинута португальська вілла 19 століття"
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Досить велика пришвартована річкова баржа
Фото Reddit rockystl
Теплиця, що вже майже заросла
Фото інстаграм jeroentaal
На таку камеру вже не зробиш фото
Фото Reddit ransnoir
Дивовижна синагога, яка вже майже зруйнована
Фото інстаграм jeroentaal
Цікава модель у цих кросівок
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Покинутий ескалатор
Фото Reddit Sy3Zy3Gy3
Природа завжди знайде вихід
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