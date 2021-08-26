Користувач із ніком @sidneyraz ділиться на своїй сторінці корисними порадами для дому, які значно полегшують життя. Він розповідає, до прикладу, як швидко помити жалюзі чи почистити кукурудзу. Проте справжній фурор здійняв лайфхак з киплячою водою.

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Щоб швидко зупинити кипіння води у каструлі і при цьому не вимикати газ, хлопець запропонував використати просту дерев'яну ложку, яка є на кухні у кожного. У момент, коли вода закипає, він просто кладе її на каструлю ручкою – і вода більше не бурлить. Він підписав ролик: "Це може вас врятувати багато разів".

Ось повне відео:

На початку відео тіктокер сказав: "Ось що хотів би знати до 30 років". Судячи з переглядів та коментарів, не він один дізнався про цей лайфхак лише у 30.

Цей простий спосіб став справжнім відкриттям не лише для самого тіктокера, але й для мільйонів користувачів, які назвали його "геніальним". А дехто навіть взявся з наукової точки зору пояснювати, чому так відбувається.

"Як, до біса, це взагалі працює?"

"Найкорисніша річ, яка може бути"

"Ложка ніби розриває єдність бульбашок", – пояснив коментатор.

"Це як доторкнутись до краплі води на плоскій поверхні. Вона лусне і розтечеться"

"Бульбашки бояться деревини і роблять все можливе, щоб триматися подалі"

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