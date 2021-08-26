Не всі про це знають: простий кухонний лайфхак набрав понад 9 мільйонів переглядів

26 серпня 2021 , 17:06
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Джерело:

тікток @sidneyraz

Тіктокер поділився простим способом швидко зупинити кипіння води під час приготування рису, макаронів чи інших продуктів. Виявляється, для багатьох такий лайфхак став несподіванкою, і користувачі гідно його оцінили.

Користувач із ніком  @sidneyraz ділиться на своїй сторінці корисними порадами для дому, які значно  полегшують життя. Він розповідає, до прикладу, як швидко помити жалюзі чи почистити кукурудзу. Проте справжній фурор здійняв лайфхак з киплячою водою. 

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Щоб швидко зупинити кипіння води у каструлі і при цьому не вимикати газ, хлопець запропонував використати просту дерев'яну ложку, яка є на кухні у кожного. У момент, коли вода закипає, він просто кладе її на каструлю ручкою – і вода більше не бурлить. Він підписав ролик: "Це може вас врятувати багато разів". 

Ось повне відео:

@sidneyraz

it has helped many times ##inmy30s ##cookingtips

♬ original sound - sidneyraz

На початку відео тіктокер сказав: "Ось що хотів би знати до 30 років". Судячи з переглядів та коментарів,  не він один дізнався про цей лайфхак лише у 30.

Цей простий спосіб став справжнім відкриттям не лише для самого тіктокера, але й для мільйонів користувачів, які назвали його "геніальним". А дехто навіть взявся з наукової точки зору пояснювати, чому так відбувається. 

  • "Як, до біса, це взагалі працює?"
  • "Найкорисніша річ, яка може бути" 
  • "Ложка ніби розриває єдність бульбашок", – пояснив коментатор.
  • "Це як доторкнутись до краплі води на плоскій поверхні. Вона лусне і розтечеться"
  • "Бульбашки бояться деревини і роблять все можливе, щоб триматися подалі"
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Автор: Ірина Продан