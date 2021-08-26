Не все об этом знают: простой кухонный лайфхак набрал более 9 миллионов просмотров

Тиктокер поделился простым способом быстро остановить кипение воды во время приготовления риса, макарон или других продуктов. Оказывается, для многих такой лайфхак стал неожиданностью, и пользователи по достоинству его оценили.

Пользователь с ником @sidneyraz делится на своей странице полезными советами для дома, которые значительно облегчают жизнь. Он рассказывает, к примеру, как быстро помыть жалюзи или почистить кукурузу. Однако настоящий фурор вызвал лайфхак с кипящей водой.

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Чтобы быстро остановить кипения воды в кастрюле и при этом не выключать газ, парень предложил использовать простую деревянную ложку, которая есть на кухне у каждого. В момент, когда вода закипает, он просто кладет ее на кастрюлю ручкой – и вода больше не бурлит. Он подписал ролик: "Это может вас спасти много раз".

Вот полное видео:

В начале видео тиктокер сказал: "Вот, что я хотел бы знать в 30 лет". Судя по просмотрам и комментариям, не он один узнал об этом лайфхаке только в 30.

Этот простой способ стал настоящим открытием не только для самого тиктокера, но и для миллионов пользователей, которые назвали его "гениальным". А кое-кто даже взялся с научной точки зрения объяснить, почему так происходит.

"Как, черт возьми, это вообще работает?"

"Самая полезная вещь, которая может быть"

"Ложка будто разрывает единство пузырей", – пояснил комментатор.

"Это как прикоснуться к капле воды на плоской поверхности. Она лопнет и растечется"

"Пузыри боятся древесины и делают все возможное, чтобы держаться подальше"

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