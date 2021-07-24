Не відразу зрозуміло, це на фото килим чи пес? На дорогу красиво падає сонце чи це так розсипаний пісок? Пропонуємо разом роздивитись ці зображення і перевірити, наскільки легко вас заплутати.

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Повна чашка з молоком виглядає так, ніби стоїть доверху дном

Фото Reddit PapaMutt

Дивна металева діра в озері

Фото Reddit legoindianajones2

Пісок розсипаний так, що здається, ніби сонце освітлює дорогу

Фото Reddit Technotronsky

Хоч би не сісти на песика, не помітивши його

Фото Reddit C_Gxx

Через каструлю спіраль виглядає прозорою

Фото Reddit djangophett315

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Трохи моторошна підлога у готелі

Фото Imgur OctopussSevenTwo

Кіт спить так, ніби він стоїть на підлозі

Фото Reddit fofizzleshizzle

Ні, цей хлопець не носить підбори

Фото Reddit ayzick

Здається, що вантажівка відкрита. А насправді це просто малюнок

Фото Reddit GalenaCuber

"Моя донька лягла спати, обіймаючи улюблену іграшку"

Фото Reddit Chimsley99

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Вгадайте, в яку сторону обернутий цей листок

Фото Reddit Samyewel

Здається, що це іграшковий чоловічок на полиці

Фото Reddit RKEEHP

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Цей павич не розпускав хвіст, а просто став біля куща

Фото Reddit nite_owlette