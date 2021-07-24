Не сразу понятно, это на фото ковер или собака? На дорогу красиво падает солнце или это рассыпанный песок? Предлагаем вместе рассмотреть эти изображения и проверить, насколько легко вас запутать.
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Полная чашка с молоком выглядит так, будто стоит вверх дном
Фото Reddit PapaMutt
Странная металлическая дыра в озере
Фото Reddit legoindianajones2
Песок рассыпан так, что кажется, будто солнце освещает дорогу
Фото Reddit Technotronsky
Хоть бы не сесть на собаку, не заметив ее
Фото Reddit C_Gxx
Через кастрюлю спираль выглядит прозрачной
Фото Reddit djangophett315
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Немного жуткий пол в гостинице
Фото Imgur OctopussSevenTwo
Кот спит так, будто он стоит на полу
Фото Reddit fofizzleshizzle
Нет, этот парень не носит каблуки
Фото Reddit ayzick
Кажется, что грузовик открыт. А на самом деле это просто рисунок
Фото Reddit GalenaCuber
"Моя дочь легла спать, обнимая любимую игрушку"
Фото Reddit Chimsley99
Угадайте, в какую сторону повернут этот листок
Фото Reddit Samyewel
Кажется, что это игрушечный человечек на полке
Фото Reddit RKEEHP
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Этот павлин не распускал хвост, а просто встал у куста
Фото Reddit nite_owlette