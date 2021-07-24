Не сразу понятно, это на фото ковер или собака? На дорогу красиво падает солнце или это рассыпанный песок? Предлагаем вместе рассмотреть эти изображения и проверить, насколько легко вас запутать.

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Полная чашка с молоком выглядит так, будто стоит вверх дном

Фото Reddit PapaMutt

Странная металлическая дыра в озере

Фото Reddit legoindianajones2

Песок рассыпан так, что кажется, будто солнце освещает дорогу

Фото Reddit Technotronsky

Хоть бы не сесть на собаку, не заметив ее

Фото Reddit C_Gxx

Через кастрюлю спираль выглядит прозрачной

Фото Reddit djangophett315

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Немного жуткий пол в гостинице

Фото Imgur OctopussSevenTwo

Кот спит так, будто он стоит на полу

Фото Reddit fofizzleshizzle

Нет, этот парень не носит каблуки

Фото Reddit ayzick

Кажется, что грузовик открыт. А на самом деле это просто рисунок

Фото Reddit GalenaCuber

"Моя дочь легла спать, обнимая любимую игрушку"

Фото Reddit Chimsley99

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Угадайте, в какую сторону повернут этот листок

Фото Reddit Samyewel

Кажется, что это игрушечный человечек на полке

Фото Reddit RKEEHP

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Этот павлин не распускал хвост, а просто встал у куста