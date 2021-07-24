З першого погляду не зрозумієш: 10+ оптичних ілюзій, які обманюють ваш зір
Джерело:Reddit
Фото з цієї добірки змушують сумніватись у реальності та придивлятись кілька разів, щоб зрозуміти, що ж на цих світлинах відбувається. І це так захопливо!
Не відразу зрозуміло, це на фото килим чи пес? На дорогу красиво падає сонце чи це так розсипаний пісок? Пропонуємо разом роздивитись ці зображення і перевірити, наскільки легко вас заплутати.
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Повна чашка з молоком виглядає так, ніби стоїть доверху дном
Фото Reddit PapaMutt
Дивна металева діра в озері
Фото Reddit legoindianajones2
Пісок розсипаний так, що здається, ніби сонце освітлює дорогу
Фото Reddit Technotronsky
Хоч би не сісти на песика, не помітивши його
Фото Reddit C_Gxx
Через каструлю спіраль виглядає прозорою
Фото Reddit djangophett315
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Трохи моторошна підлога у готелі
Фото Imgur OctopussSevenTwo
Кіт спить так, ніби він стоїть на підлозі
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Ні, цей хлопець не носить підбори
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