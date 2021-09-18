Рай для перфекціоніста: 10+ фото, які доводять, що досконалість існує
Джерело:Reddit
Бувають моменти, коли все навколо валиться з рук і здається, що світ – це один суцільний хаос і розчарування. Тоді рятує думка, що хоча б у простих побутових дрібничках може бути ідеальний порядок, у який важко повірити.
Користувачі Reddit закарбували у фото такі рідкісні моменти, коли, до прикладу, чашки за кольором складають правильну веселку, а ігрова приставка ідеально, до останнього міліметра, вписується на полицю. Такі фото – це справжня медитація, і не тільки для перфекціоністів.
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Фото Reddit nick_wons
Хтось ідеально виклав чашки на полицю
Фото Reddit dessertboots
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Фото Reddit PM_ME_ASSES
Ще б сантиметр – і вона не влізла на полицю
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