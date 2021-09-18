Рай для перфекціоніста: 10+ фото, які доводять, що досконалість існує

18 вересня 2021 , 17:11
Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

Бувають моменти, коли все навколо валиться з рук і здається, що світ – це один суцільний хаос і розчарування. Тоді рятує думка, що хоча б у простих побутових дрібничках може бути ідеальний порядок, у який важко повірити.

Користувачі Reddit закарбували у фото такі рідкісні моменти, коли, до прикладу, чашки за кольором складають правильну веселку, а ігрова приставка ідеально, до останнього міліметра, вписується на полицю. Такі фото – це справжня медитація, і не тільки для перфекціоністів. 

Читайте також Фестивалі вина: чому це важливо?

"Я зробив це фото на станції метро в Торонто"

Фото Reddit nick_wons

Хтось ідеально виклав чашки на полицю

Фото Reddit dessertboots

"У моєму районі щойно нанесли на тротуар нове покриття"

Фото Reddit PM_ME_ASSES

Ще б сантиметр – і вона не влізла на полицю

Фото Reddit stuffandahalf

Рекомендуємо Як врятувати замазаний одяг: 15 нестандартних ідей, які вас здивують

Таке взагалі у когось бувало? На фользі зовсім немає слідів йогурту

Фото Reddit Bighatman-

 "Я не можу не робити цього кожного разу, коли мию цю ложку"

Фото Reddit Guitrum

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Ці сорочки складають цілого Пікачу

Фото Reddit deck65

Справжня насолода для очей

Фото Reddit Timnoggin

"Мій помідор ідеально вписався в кільце цибулі"

Фото Reddit 0ctopuppy

Цікаво 15 фото, які вводять в оману глядачів: варто лише змінити їх опис

"Побачив це на зворотному шляху до Техасу"

Фото Reddit theiornredditor108

Веселка ідеально поєднується з цим потоком води з крана

Фото Reddit NeonChurch

 