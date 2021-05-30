10 девушек, которые рискнули и кардинально поменяли свой имидж: крутые фото

Эти девушки просто удивили всех! Они отвергли все сомнения и решились полностью изменить имидж. Оцените эти невероятные перевоплощения!
Все-таки правильно говорят: кто не рискует – тот не пьет шампанского. Героини нашей подборки хорошо это знают – они точно довольны результатом. Некоторые настолько изменились, что кажется, будто на фотографиях вообще два разных человека.
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"Я наконец-то это сделала. У меня не было столь коротких волос уже 10 лет. Но я в восторге от того, как сейчас выгляжу"
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"Я похудела, научилась рисовать брови и вернула натуральный цвет волос"
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"Минус челка и брекеты. А еще – правильный головной убор"
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Как вам такое перевоплощение?
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"Я сбросила несколько килограммов, поменяла прическу, стала носить линзы и очистила кожу"
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Ого!
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
"Тогда мне казалось, что такая прическа - это просто огонь!"
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Смело!
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"Вернула себе темный цвет волос"
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"Спрашивала у вас, пойдет ли мне челка. Вы сказали "да" и не ошиблись. Спасибо!"
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