10+ дизайнерских неудач, которые трудно придумать нарочно: забавные фото
Источник:Reddit
Какой бы красивой ни была вещь или предмет интерьера, она прежде всего должна быть удобной в использовании. Однако некоторые дизайнеры иногда так углубляются в креатив, что создают вещи, которыми в быту просто невозможно пользоваться!
Дизайнерские выдумки из этой подборки выглядят смешно, абсурдно или даже довольно опасно. Кому вообще могла прийти в голову идея перекрыть проход в туалет ванной или сделать скамейку с двумя спинками? Если не можете себе такого представить, скорее листайте вниз.
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"Очень странные двери в этом странном отеле"
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Как на этой скамейке можно сидеть?
Фото Willdowilldowilldo
Чтобы пройти в туалет, надо переступить через ванную
Фото Mococe
Какой гений это придумал?
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Так вот, как должна выглядеть настоящая карта мира
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