10+ дизайнерских неудач, которые трудно придумать нарочно: забавные фото

1 октября 2021 , 09:05
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Источник:

Reddit

Какой бы красивой ни была вещь или предмет интерьера, она прежде всего должна быть удобной в использовании. Однако некоторые дизайнеры иногда так углубляются в креатив, что создают вещи, которыми в быту просто невозможно пользоваться!

Дизайнерские выдумки из этой подборки выглядят смешно, абсурдно или даже довольно опасно. Кому вообще могла прийти в голову идея перекрыть проход в туалет ванной или сделать скамейку с двумя спинками? Если не можете себе такого представить, скорее листайте вниз. 

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"Очень странные двери в этом странном отеле"

Фото AlephMartian

Как на этой скамейке можно сидеть?

Фото Willdowilldowilldo

Чтобы пройти в туалет, надо переступить через ванную

Фото Mococe

Какой гений это придумал?

Фото BoopBeepBoopie

Так вот, как должна выглядеть настоящая карта мира

Фото jozews321

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Тарелка с худшим дизайном

Фото barebasem

Открыть шкафчик – миссия невыполнима

Фото chrislayhe

Каким образом выключать этот вентилятор?

Фото Iridalken65

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Это просто лестница к лестнице

Фото madethisjustforpewds

Эта труба выглядит очень больно 

Фото daaaangdood

Немного не та панда...

Фото hellionzzz

Что-то пошло не так 

Фото Plevell

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Когда стало очень лень доделывать ремонт до конца

Фото AMillionMonkeys

Автор: Ірина Продан