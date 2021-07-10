Продумано до мелочей: 10+ крутых деталей в отелях, заставляющие возвращаться снова
Источник:24 канал
Когда мы бронируем номер в отеле, то ожидаем комфорта и качественного обслуживания. Некоторые отели идут еще дальше и придумывают все новые и новые способы угодить своим посетителям, которые вас удивят. После такой заботы гости непременно наведаются в отель еще раз!
Довольные гости отелей поделились в сети деталями в гостиницах, которые их очень приятно удивили. Встроенные часы в душевой кабинке или лампа тумбочки, которая может светить только на половину – и это еще далеко не все примеры мелочах в отелях, которые точно заботятся об удобстве своих посетителей.
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Дотянуться до полки можно как снаружи, так и изнутри
Фото Reddit achilliesFriend
Насадка для душа, которая позволяет установить точную температуру воды
Фото Reddit JabberVapor
Встроенный в душевую кабину цифровые часы
Фото Reddit gabe840
Лампа, которая может светить только на одну кровать
Фото Reddit фото Imgur bartholomew
Полотенце черного цвета специально для того, чтобы снимать макияж
Фото Reddit WantedDadorAlive
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Зеркало, которое запотевает везде, кроме прямоугольника на уровне глаз
Фото Reddit AttaBoyGaryyy
Свет выключается с помощью веревочки над кроватью
Фото Reddit PizzaOrTacosДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
Жалюзи, которые открываются и сверху и снизу
Фото Reddit dm19925
Отверстие в душевой кабинке, чтобы включить воду до того, как заходить внутрь
Фото Reddit IBeBobbyBoulders
Маленький светильник для чтения, встроенный прямо в кровать
Фото Reddit ag408
Беспроводная зарядка для телефона на стене гостиничного номера
Фото Reddit Wet-Popcorn
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Вместо пластиковой карточки-ключа – маленький деревянный кружочек
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