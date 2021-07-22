Расслабиться по полной: 10 крутых вариантов гамаков, из которых не захочется вылезать

Именно сегодня, 22 июля, отмечают Всемирный день гамака. Поэтому когда, если не сегодня, решиться и спонтанно приобрести себе этот незаменимый предмет для отдыха в жаркие летние дни?

Кажется, в детстве каждый мечтал об уютном гамаке, в котором можно проваляться хотя все каникулы. Мы подобрали несколько различных вариантов гамаков на любой вкус – от классических, которые мы привыкли видеть в фильмах, до необычных, о которых вы могли не слышать. Вдохновляйтесь и воплощайте детские мечты в жизнь!

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Классический плетеный

В интернете существует множество мастер-классов, как сделать такой гамак самостоятельно.

Плетеный гамак в стиле макраме / Фото Unsplash

Гамак на веревке

Наверное, самый распространенный вид гамаков, которые также легко сделать дома.

Популярный гамак, собранный на веревке / Фото Unsplash

Из ткани на планке

А это уже более "продвинутый" вариант предыдущих гамаков.

Гамак из ткани, натянутой на деревянных планках / Фото Unsplash

С красивой бахромой

Гамак в стиле бохо станет настоящим украшением вашей террасы или двора.

Изысканная бахрома по краям гамака / Фото westelm

Гамак с бахромой в стиле бохо / Фото alitools

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Кресло-гамак из ткани

Если больше хочется сидеть, чем лежать, выбирайте такой вариант. Из огромного многообразия таких гамаков можно подобрать что-то по вкусу.

Изысканное кресло-гамак с бахромой / Фото pinterest

Кресло-гамак, собранное на веревке / Фото gorsad

Плетеное кресло-гамак

Такую красоту можно сплести самостоятельно или заказать у мастериц.

Полностью плетеное кресло-гамак / Фото pinterest

Круглое кресло-гамак

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К такому варианту стоит только добавить много мягких подушек и плед.

Круглый гамак, выполненный в стиле макраме / Фото netto

Круглый гамак, выполненный в стиле макраме / Фото pinterest

Кресло-гамак на планках

Он подойдет обладателям небольших жилищ, ведь занимает совсем немного места.

Миниатюрное кресло-гамак на планках / Фото pinterest

Гамак на стойке

Некуда вешать? Теперь и это не проблема – выбирайте варианты на стойках.

Гамак на стойке, который не нужно вешать / Фото pinterest

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Туристический

Такие варианты мало похожи на привычный "домашние" гамаки, однако любители активного отдыха оценят. Такие гамаки изготавливают из прочной ткани и со специальными креплениями.

Практичный туристический гамак / Фото Unsplash