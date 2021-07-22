Расслабиться по полной: 10 крутых вариантов гамаков, из которых не захочется вылезать

22 июля 2021 , 20:18
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Именно сегодня, 22 июля, отмечают Всемирный день гамака. Поэтому когда, если не сегодня, решиться и спонтанно приобрести себе этот незаменимый предмет для отдыха в жаркие летние дни?

Кажется, в детстве каждый мечтал об уютном гамаке, в котором можно проваляться хотя все каникулы. Мы подобрали несколько различных вариантов гамаков на любой вкус – от классических, которые мы привыкли видеть в фильмах, до необычных, о которых вы могли не слышать. Вдохновляйтесь и воплощайте детские мечты в жизнь!

Читайте также  Ужин с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче

Классический плетеный

В интернете существует множество мастер-классов, как сделать такой гамак самостоятельно. 

Плетеный гамак в стиле макраме / Фото Unsplash

Гамак на веревке

Наверное, самый распространенный вид гамаков, которые также легко сделать дома. 

Популярный гамак, собранный на веревке / Фото Unsplash

Из ткани на планке

А это уже более "продвинутый" вариант предыдущих гамаков. 

Гамак из ткани, натянутой на деревянных планках / Фото Unsplash

С красивой бахромой 

Гамак в стиле бохо станет настоящим украшением вашей террасы или двора. 

Изысканная бахрома по краям гамака / Фото westelm

Гамак с бахромой в стиле бохо / Фото alitools

Рекомендуем  Как спастись от безумной летней жары: 5 действенных способов охладиться

Кресло-гамак из ткани

Если больше хочется сидеть, чем лежать, выбирайте такой вариант. Из огромного многообразия таких гамаков можно подобрать что-то по вкусу. 

Изысканное кресло-гамак с бахромой / Фото pinterest 

Кресло-гамак, собранное на веревке / Фото gorsad

Плетеное кресло-гамак

Такую красоту можно сплести самостоятельно или заказать у мастериц. 

Полностью плетеное кресло-гамак / Фото pinterest

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Круглое кресло-гамак

К такому варианту стоит только добавить много мягких подушек и плед.  

Круглый гамак, выполненный в стиле макраме / Фото netto

Круглый гамак, выполненный в стиле макраме / Фото pinterest

Кресло-гамак на планках 

Он подойдет обладателям небольших жилищ, ведь занимает совсем немного места. 

Миниатюрное кресло-гамак на планках / Фото pinterest

Гамак на стойке

Некуда вешать? Теперь и это не проблема – выбирайте варианты на стойках. 

Гамак на стойке, который не нужно вешать / Фото pinterest

Интересно  Знать бы об этом раньше 10+ лайфхаков, которые сделают жизнь проще

Туристический 

Такие варианты мало похожи на привычный "домашние" гамаки, однако любители активного отдыха оценят. Такие гамаки изготавливают из прочной ткани и со специальными креплениями. 

Практичный туристический гамак / Фото Unsplash

Автор: Ірина Продан