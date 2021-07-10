10 людей, которые очаровали всех своими кудряшками: милые фото
10 июля 2021 , 13:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти люди решили дать шанс своим кудряшкам – и не прогадали. Крутые перевоплощения, которые очаровали всех – дальше на Life 24.
Герои нашей подборки поняли, что вьющиеся волосы – не недостаток, а настоящая изюминка, которая их украшает. Они просто дали своим "волнам" волю и были невероятно удивлены результатом. Возможно, и вам пора попробовать такой интересный эксперимент?
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Какая красота!
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Вау!
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Красавица!
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Так значительно лучше
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"Добавила не только кудряшки, но и цвет"
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Один год спустя
Фото RedditВиды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.
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