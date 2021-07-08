10 нестандартных вещей, которые люди покупали на барахолках: фото

8 июля 2021 , 22:08
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Источник:

Reddit

Барахолки – прекрасное место, где можно найти действительно оригинальные вещи, которых больше нигде не увидишь. Если есть свободное время – загляните туда: вы точно будете удивлены!

Мы собрали для вас фотографии 10 интересных и крутых предметов, которые люди нашли на барахолках. Один парень умудрился даже приобрести очень раритетную вещь за смешные деньги.

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Парень нашел игрушку-поезд из "Гарри Поттера"

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Это открыватель для писем

Фото Reddit

Роскошные настенные часы

Фото Reddit

Люстра всего лишь за 5 долларов!

Фото Reddit

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Раритетная виниловая пластинка песен The Beatles за 30 долларов

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Аквариум, который стилизован под сумочку

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Большая игрушечная кухня 

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Оригинально!

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Автор: Петро Синєокий